В Тернополе задержали мужчину, который запер женщину и угрожал ей убийством

Правоохранители и задержанный злоумышленник. Фото: Нацполиция

Правоохранители в Тернополе в четверг, 18 июня, задержали мужчину, который запер женщину в квартире и угрожал ей физической расправой. Вероятно, злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области, передает Новини.LIVE.

Угроза физической расправой над женщиной в Тернополе

Около 05:00 в полицию поступило сообщение о совершении домашнего насилия.

"Заявительница позвонила из Харьковской области и сообщила, что ее сестра, проживающая в Тернополе, нуждается в помощи: сожитель запер женщину в квартире и угрожает физической расправой. Вероятно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения", — говорится в сообщении.

На вызов прибыла группа сектора по противодействию домашнему насилию. Злоумышленник отказался открывать входную дверь и вел себя агрессивно. Впоследствии на место прибыло подразделение полиции особого назначения. После переговоров фигурант открыл дверь. Правоохранители установили, что речь идет о 30-летнем жителе Донецкой области, проживающем в Тернополе. Злоумышленника задержали, а после проверки будет дана правовая оценка его действиям.

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Как писали Новини.LIVE, в Тернополе мужчина забаррикадировался в квартире вместе со своей сожительницей. Злоумышленник угрожал убить её.

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