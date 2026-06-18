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Главная Новости дня В Тернополе задержали мужчину, угрожавшего убить женщину

В Тернополе задержали мужчину, угрожавшего убить женщину

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 12:03
В Тернополе задержали мужчину, который запер женщину и угрожал ей убийством
Правоохранители и задержанный злоумышленник. Фото: Нацполиция

Правоохранители в Тернополе в четверг, 18 июня, задержали мужчину, который запер женщину в квартире и угрожал ей физической расправой. Вероятно, злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области, передает Новини.LIVE.

Угроза физической расправой над женщиной в Тернополе

Около 05:00 в полицию поступило сообщение о совершении домашнего насилия.

"Заявительница позвонила из Харьковской области и сообщила, что ее сестра, проживающая в Тернополе, нуждается в помощи: сожитель запер женщину в квартире и угрожает физической расправой. Вероятно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения", — говорится в сообщении.

На вызов прибыла группа сектора по противодействию домашнему насилию. Злоумышленник отказался открывать входную дверь и вел себя агрессивно. Впоследствии на место прибыло подразделение полиции особого назначения. После переговоров фигурант открыл дверь. Правоохранители установили, что речь идет о 30-летнем жителе Донецкой области, проживающем в Тернополе. Злоумышленника задержали, а после проверки будет дана правовая оценка его действиям.

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Как писали Новини.LIVE, в Тернополе мужчина забаррикадировался в квартире вместе со своей сожительницей. Злоумышленник угрожал убить её.

А недавно правоохранители задержали жителя Полтавской области, которого подозревают в убийстве военнослужащего по заказу РФ. За денежное вознаграждение в размере 5 тысяч гривен он согласился отравить 23-летнего военнослужащего.

заложники полиция Тернополь
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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