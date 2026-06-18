Озброєний чоловік у Тернополі взяв у заручниці жінку

Поліція Тернополя працює на місті інциденту 18 червня. Фото: 1540.com.ua

У Тернополі озброєний чоловік забарикадувався з жінкою в квартирі. На місці працюють спецпризначенці поліції та інші профільні служби. З чоловіком ведуться перемовини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт 1540.com.ua.

Поліція веде перемовини

За даними користувачів соцмереж, озброєний чоловік забарикадувався у квартирі на вулиці Бандери.

Він погрожує вбити жінку. На місці вже працює багато поліцейських.

Конфлікт триває ще з ночі, на місці події начебто були постріли.

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