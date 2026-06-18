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Головна Новини дня У Тернополі озброєний чоловік взяв жінку у заручниці

У Тернополі озброєний чоловік взяв жінку у заручниці

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 10:39
Озброєний чоловік у Тернополі взяв у заручниці жінку
Поліція Тернополя працює на місті інциденту 18 червня. Фото: 1540.com.ua

У Тернополі озброєний чоловік забарикадувався з жінкою в квартирі. На місці працюють спецпризначенці поліції та інші профільні служби. З чоловіком ведуться перемовини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт 1540.com.ua.

Поліція веде перемовини

За даними користувачів соцмереж, озброєний чоловік забарикадувався у квартирі на вулиці Бандери.

Він погрожує вбити жінку. На місці вже працює багато поліцейських.

Конфлікт триває ще з ночі, на місці події начебто були постріли.

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Як писали Новини.LIVE раніше, у Львові перехожий почав тікати, коли побачив військовослужбовців ТЦК та правоохоронців. По дорозі він поміти компанію підлітків та взяв у заручниці 13-річну дівчинку. Він утримував її біля себе, стискаючи при цьому однією рукою за шию. Його затримали.

Також ми писали, що Росія утримує цивільних заручників та використовує їх як інструмент політичного шантажу. Тому Україна вимагає від світової спільноти ще більшого посилення санкційного тиску на РФ, що змусити Кремль припинити війну. 

напад заручники Тернопіль
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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