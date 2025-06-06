В Тернопільській ОВА повідомили про зростання кількості постраждалих

У Тернополі різко зросла кількість постраждалих від атаки Росії
Після нічного удару по Тернополю кількість постраждалих продовжує зростати. Станом на ранок 6 червня відомо про щонайменше десять травмованих осіб. Серед них — п’ятеро рятувальників ДСНС.
Про це повідомив голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.
У Тернополі госпіталізували іще кількох містян
За його словами, шестеро з постраждалих наразі госпіталізовані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
У Тернополі, за останніми даними, ударами БпЛА "Шахед" та ракетами було пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. До ліквідації пожеж залучено 111 рятувальників та 26 одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, в Тернополі виникли проблеми з електропостачанням та водопостачанням після масштабної ракетно-дронової атаки по місту в ніч проти 6 червня.
Тим часом влада міста радить тернополянам не відкривати вікна та відмовитися від прогулянок на вулиці через різке погіршення якості повітря.
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