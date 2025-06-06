Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Тернополі різко зросла кількість постраждалих від атаки Росії arrow

У Тернополі різко зросла кількість постраждалих від атаки Росії

6 червня 2025 09:41
Анастасія Постоєнко - Редактор
В Тернопільській ОВА повідомили про зростання кількості постраждалих
Дим в Тернополі від влучання ракети. Фото: ДСНС Тернопільщини
Анастасія Постоєнко - Редактор

Після нічного удару по Тернополю кількість постраждалих продовжує зростати. Станом на ранок 6 червня відомо про щонайменше десять травмованих осіб. Серед них — п’ятеро рятувальників ДСНС.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода

Реклама
Читайте також:

У Тернополі госпіталізували іще кількох містян

За його словами, шестеро з постраждалих наразі госпіталізовані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

У Тернополі, за останніми даними, ударами БпЛА "Шахед" та ракетами було пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств.  До ліквідації пожеж залучено 111 рятувальників та 26 одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки. 

Тернопіль
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Тернопільщини

Нагадаємо, в Тернополі виникли проблеми з електропостачанням та водопостачанням після масштабної ракетно-дронової атаки по місту в ніч проти 6 червня. 

Тим часом влада міста радить тернополянам не відкривати вікна та відмовитися від прогулянок на вулиці через різке погіршення якості повітря. 

ДСНС Тернопіль обстріли атака поранення
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама