Обстріл Тернополя 6 червня — частина міста без світла

Частина Тернополя без світла — що відомо про атаку РФ
Росіяни в ніч на 6 червня атакували Тернопіль дронами і ракетами. Зокрема, ворог вдарив по промисловим об'єктам і об'єктам інфраструктури.
Про це у Telegram повідомляє мер міста Сергій Надал.
Наслідки обстрілу Тернополя в ніч проти 6 червня
"У наслідок атаки ворога у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. На місці працюють відповідні служби. Щільно зачиніть вікна", — йдеться у повідомленні.
Надал уточнив, що частина Тернополя наразі без електроенергії. Також можуть бути проблеми з водою.
"Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Ведуться відновлювальні роботи. Додаткову інформацію повідомлю згодом", — зазначив він.
Надал також повідомив, що після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення та закликав не виходити на вулиці.
"Проводяться заміри повітря у місті Тернопільським обласним центром контролю та профілактики хвороб. Але від себе прошу вас поки що не виходьте з дому без крайньої необхідності. Протягом дня обмежте перебування на вулиці дітей і людей старшого віку", — написав він у новій публікації.
Нагадаємо, що росіяни цієї ночі здійснили на Тернопіль дронову та ракетну атаку.
Також ми писали, що росіяни обстріляли Київ. Внаслідок ворожої атаки у багатьох районах столиці пошкодження. Крім того, постраждали 16 людей.
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