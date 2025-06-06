Обстріл Тернополя 6 червня — частина міста без світла

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Росіяни в ніч на 6 червня атакували Тернопіль дронами і ракетами. Зокрема, ворог вдарив по промисловим об'єктам і об'єктам інфраструктури.

Про це у Telegram повідомляє мер міста Сергій Надал.

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"У наслідок атаки ворога у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. На місці працюють відповідні служби. Щільно зачиніть вікна", — йдеться у повідомленні.

Надал уточнив, що частина Тернополя наразі без електроенергії. Також можуть бути проблеми з водою.

"Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Ведуться відновлювальні роботи. Додаткову інформацію повідомлю згодом", — зазначив він.

Надал також повідомив, що після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення та закликав не виходити на вулиці.

"Проводяться заміри повітря у місті Тернопільським обласним центром контролю та профілактики хвороб. Але від себе прошу вас поки що не виходьте з дому без крайньої необхідності. Протягом дня обмежте перебування на вулиці дітей і людей старшого віку", — написав він у новій публікації.

Нагадаємо, що росіяни цієї ночі здійснили на Тернопіль дронову та ракетну атаку.

Також ми писали, що росіяни обстріляли Київ. Внаслідок ворожої атаки у багатьох районах столиці пошкодження. Крім того, постраждали 16 людей.