Обстрел Тернополя 6 июня — часть города без света

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Россияне в ночь на 6 июня атаковали Тернополь дронами и ракетами. В частности, враг ударил по промышленным объектам и объектам инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщает мэр города Сергей Надал.

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"В результате атаки врага в Тернополе есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы. Плотно закройте окна", — говорится в сообщении.

Надал уточнил, что часть Тернополя сейчас без электроэнергии. Также могут быть проблемы с водой.

"Давление воды по городу снижено из-за перебоев с электричеством. Возможно отсутствие напора на верхних этажах. Ведутся восстановительные работы. Дополнительную информацию сообщу позже", — отметил он.

Надал также сообщил, что после взрывов в Тернополе наблюдается задымление и призвал не выходить на улицы.

"Проводятся замеры воздуха в городе Тернопольским областным центром контроля и профилактики болезней. Но от себя прошу вас пока не выходите из дома без крайней необходимости. В течение дня ограничьте пребывание на улице детей и людей старшего возраста", — написал он в новой публикации.

Напомним, что россияне этой ночью совершили на Тернополь дроновую и ракетную атаку.

Также мы писали, что россияне обстреляли Киев. В результате вражеской атаки во многих районах столицы повреждения. Кроме того, пострадали 16 человек.