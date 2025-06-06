Обстрел Тернополя 6 июня — часть города без света

Часть Тернополя без света — что известно об атаке РФ
Россияне в ночь на 6 июня атаковали Тернополь дронами и ракетами. В частности, враг ударил по промышленным объектам и объектам инфраструктуры.
Об этом в Telegram сообщает мэр города Сергей Надал.
Последствия обстрела Тернополя в ночь на 6 июня
"В результате атаки врага в Тернополе есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы. Плотно закройте окна", — говорится в сообщении.
Надал уточнил, что часть Тернополя сейчас без электроэнергии. Также могут быть проблемы с водой.
"Давление воды по городу снижено из-за перебоев с электричеством. Возможно отсутствие напора на верхних этажах. Ведутся восстановительные работы. Дополнительную информацию сообщу позже", — отметил он.
Надал также сообщил, что после взрывов в Тернополе наблюдается задымление и призвал не выходить на улицы.
"Проводятся замеры воздуха в городе Тернопольским областным центром контроля и профилактики болезней. Но от себя прошу вас пока не выходите из дома без крайней необходимости. В течение дня ограничьте пребывание на улице детей и людей старшего возраста", — написал он в новой публикации.
Напомним, что россияне этой ночью совершили на Тернополь дроновую и ракетную атаку.
Также мы писали, что россияне обстреляли Киев. В результате вражеской атаки во многих районах столицы повреждения. Кроме того, пострадали 16 человек.
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