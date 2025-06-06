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У Тернополі пролунали потужні вибухи

6 червня 2025 04:23
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибухи у Тернополі 6 червня зранку
Ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибухи у Тернополі пролунали прямо зараз, зранку 6 червня. Військові попереджали про загрозу застосування крилатих ракет, які летіли в напрямку міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE і канал Повітряних сил ЗСУ.

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За інформацією власного кореспондента, у Тернополі на тлі ракетної атаки було чути щонайменше 3 вибухи.

Зазначимо, що цієї ночі росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та здійснили пуски крилатих ракет. За інформацією військових, ракети тримали і продовжують тримати курс на захід. Зокрема, на Тернопіль. Також в області фіксувалися БпЛА.

Вибухи у Тернополі 6 червня зранку - фото 1
Інформація від Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Також зазначимо, що через масовану атаку РФ, повітряна тривоги розповсюдилася по всій території України.

Вибухи у Тернополі 6 червня зранку - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Тернополі цієї ночі вже лунали вибухи на тлі атаки дронів.

Також ми писали, на тлі атаки РФ дуже багато серій вибухів лунало у Києві. Внаслідок обстрілу зафіксовано падіння уламків, пошкодження житлових будинків, а також проблеми зі світлом на лівому березі столиці.

Тернопіль Тернопільська область обстріли війна в Україні Росія ракетний удар
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