В Тернопольской ОГА сообщили о росте количества пострадавших

Дым в Тернополе от попадания ракеты. Фото: ГСЧС Тернопольщины

После ночного удара по Тернополю количество пострадавших продолжает расти. По состоянию на утро 6 июня известно о по меньшей мере десяти травмированных лиц. Среди них — пятеро спасателей ГСЧС.

Об этом сообщил председатель Тернопольской ОГА Вячеслав Негода.

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По его словам, шестеро из пострадавших сейчас госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В Тернополе, по последним данным, ударами БпЛА "Шахед" и ракетами была повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. К ликвидации пожаров привлечено 111 спасателей и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Тернопольщины

Напомним, в Тернополе возникли проблемы с электроснабжением и водоснабжением после масштабной ракетно-дроновой атаки по городу в ночь на 6 июня.

Тем временем власти города советуют тернополянам не открывать окна и отказаться от прогулок на улице из-за резкого ухудшения качества воздуха.