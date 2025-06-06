У Тернополі після пожежі зафіксували перевищення шкідливих речовин

Дим від горіння в Тернополі після атаки. Фото: ДСНС Тернопільщини

У Тернополі зафіксували погіршення якості повітря після масштабної пожежі. Горіння виникло внаслідок російської масованої атаки по місту.

Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.

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За результатами замірів, проведених обласним центром контролю та профілактики хвороб МОЗ, у зоні житлової забудови поблизу місця займання зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій окремих шкідливих речовин.

Карта якості повітря в Тернополі. Фото: SaveEcoBot

Медики радять тернополянам, особливо дітям, утриматися від перебування на вулиці та не відкривати вікна до покращення умов.

Фахівці продовжують моніторинг атмосферного повітря. Усі нові результати будуть оприлюднені додатково.

Нагадаємо, у Тернополі вночі, 6 червня, лунали потужні вибухи.

Внаслідок атаки в місті виникли перебої з електрикою та водопостачанням.

За останніми даними в Тернополі від атаки постраждало щонайменше п'ятеро людей.