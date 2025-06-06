Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Тернополянам заборонили відкривати вікна після російської атаки arrow

Тернополянам заборонили відкривати вікна після російської атаки

6 червня 2025 08:50
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Тернополі після пожежі зафіксували перевищення шкідливих речовин
Дим від горіння в Тернополі після атаки. Фото: ДСНС Тернопільщини
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Тернополі зафіксували погіршення якості повітря після масштабної пожежі. Горіння виникло внаслідок російської масованої атаки по місту.

Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода

Реклама
Читайте також:

Тернополянам радять відмовитись від прогулянок та провітрювання

За результатами замірів, проведених обласним центром контролю та профілактики хвороб МОЗ, у зоні житлової забудови поблизу місця займання зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій окремих шкідливих речовин.

null
Карта якості повітря в Тернополі. Фото: SaveEcoBot

Медики радять тернополянам, особливо дітям, утриматися від перебування на вулиці та не відкривати вікна до покращення умов.

Фахівці продовжують моніторинг атмосферного повітря. Усі нові результати будуть оприлюднені додатково.

Нагадаємо, у Тернополі вночі, 6 червня, лунали потужні вибухи

Внаслідок атаки в місті виникли перебої з електрикою та водопостачанням.

За останніми даними в Тернополі від атаки постраждало щонайменше п'ятеро людей.

пожежа Тернопіль обстріли забруднення повітря дим
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама