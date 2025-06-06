У Тернополі після пожежі зафіксували перевищення шкідливих речовин

Тернополянам заборонили відкривати вікна після російської атаки
У Тернополі зафіксували погіршення якості повітря після масштабної пожежі. Горіння виникло внаслідок російської масованої атаки по місту.
Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.
Тернополянам радять відмовитись від прогулянок та провітрювання
За результатами замірів, проведених обласним центром контролю та профілактики хвороб МОЗ, у зоні житлової забудови поблизу місця займання зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій окремих шкідливих речовин.
Медики радять тернополянам, особливо дітям, утриматися від перебування на вулиці та не відкривати вікна до покращення умов.
Фахівці продовжують моніторинг атмосферного повітря. Усі нові результати будуть оприлюднені додатково.
Нагадаємо, у Тернополі вночі, 6 червня, лунали потужні вибухи.
Внаслідок атаки в місті виникли перебої з електрикою та водопостачанням.
За останніми даними в Тернополі від атаки постраждало щонайменше п'ятеро людей.
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