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Тернополянам запретили открывать окна после российской атаки

6 июня 2025 08:50
Анастасия Постоенко - Редактор
В Тернополе после пожара зафиксировали превышение вредных веществ
Дым от горения в Тернополе после атаки. Фото: ГСЧС Тернопольщины
Анастасия Постоенко - Редактор

В Тернополе зафиксировали ухудшение качества воздуха после масштабного пожара. Горение возникло в результате российской массированной атаки по городу.

Об этом сообщил начальник Тернопольской ОГА Вячеслав Негода.

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По результатам замеров, проведенных областным центром контроля и профилактики болезней Минздрава, в зоне жилой застройки вблизи места возгорания зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций отдельных вредных веществ.

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Карта качества воздуха в Тернополе. Фото: SaveEcoBot

Медики советуют тернополянам, особенно детям, воздержаться от пребывания на улице и не открывать окна до улучшения условий.

Специалисты продолжают мониторинг атмосферного воздуха. Все новые результаты будут обнародованы дополнительно.

Напомним, в Тернополе ночью, 6 июня, раздавались мощные взрывы.

В результате атаки в городе возникли перебои с электричеством и водоснабжением.

По последним данным в Тернополе от атаки пострадали по меньшей мере пять человек.

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