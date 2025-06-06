В Тернополе после пожара зафиксировали превышение вредных веществ

Тернополянам запретили открывать окна после российской атаки
В Тернополе зафиксировали ухудшение качества воздуха после масштабного пожара. Горение возникло в результате российской массированной атаки по городу.
Об этом сообщил начальник Тернопольской ОГА Вячеслав Негода.
Тернополянам советуют отказаться от прогулок и проветривания
По результатам замеров, проведенных областным центром контроля и профилактики болезней Минздрава, в зоне жилой застройки вблизи места возгорания зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций отдельных вредных веществ.
Медики советуют тернополянам, особенно детям, воздержаться от пребывания на улице и не открывать окна до улучшения условий.
Специалисты продолжают мониторинг атмосферного воздуха. Все новые результаты будут обнародованы дополнительно.
Напомним, в Тернополе ночью, 6 июня, раздавались мощные взрывы.
В результате атаки в городе возникли перебои с электричеством и водоснабжением.
По последним данным в Тернополе от атаки пострадали по меньшей мере пять человек.
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