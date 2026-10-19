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Головна Новини дня У Тернополі біля школи сталася стрілянина: поранено людину

У Тернополі біля школи сталася стрілянина: поранено людину

Ua ru
19 жовтня 2026 01:32
Стрілянина в Тернополі біля школи 18 жовтня — що відомо Pexels
Чоловік зі зброєю в руках. Ілюстративне фото: Pexels

У Тернополі в неділю ввечері, 18 жовтня, біля будівлі однієї зі шкіл сталася стрілянина. В результаті інциденту одна людина отримала поранення, а поліція з’ясовує обставини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Тернопіль", яке посилається на Патрульну поліцію області.

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Що відомо про стрілянину біля школи в Тернополі

Згідно з інформацією, яку має видання, стрілянина сталася у сквері біля 21 школи. Після події правоохоронці з’ясовують усі подробиці інциденту.

Водночас місцеве ЗМІ "20 хвилин. Тернопіль" пише, що чоловік, найімовірніше, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вистрілив у неповнолітнього перехожого. Після інциденту потерпілого доставили до медичного закладу — він отримав тілесні ушкодження, а стрільця вже затримано.

"О 21:43 поліцейські отримали повідомлення, що невідомий чоловік, ймовірно, у нетверезому стані, вистрілив у перехожого, можливо, з травматичної зброї. Порушник викрикував і поводився неадекватно", — розповіла старший інспектор управління патрульної поліції в області Віталія Щупляк.

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Інші інциденти

Як повідомляли Новини.LIVE, у Кропивницькому 12 жовтня чоловік під час спілкування з поліцейськими кинув у їхній бік гранати, після чого відкрив вогонь з автоматичної зброї. Після цього його затримали.

Також ми писали, що 5 жовтня п’яний мешканець Києва влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки. Причину свого вчинку він пояснити не зміг.

стрілянина поліція Тернопіль Україна школа
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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