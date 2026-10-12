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Головна Новини дня У Кропивницькому чоловік кинув гранати в бік правоохоронців

У Кропивницькому чоловік кинув гранати в бік правоохоронців

Ua ru
12 жовтня 2026 19:52
У Кропивницькому чоловік кинув гранати та відкрив стрілянину
Поліцейські в Кропивницькому. Фото ілюстративне: "Суспільне"

Чоловік відкрив вогонь з автоматичної зброї під час інциденту в Кропивницькому у понеділок, 12 жовтня. Для його затримання поліція Кіровоградщини оголосила спеціальну операцію "Грім" і залучила необхідні підрозділи. 

Про інцидент повідомили Національна поліція України та "Суспільне Кропивницький", передає Новини.LIVE.

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Що відомо про вибухи у Кропивницькому

За інформацією кореспондентів "Суспільного", о 17:53 у місті почули вибухи, після чого пролунали ще два. Ще один звук вибуху зафіксували о 18:10. На той час у Кропивницькому не оголошували повітряну тривогу.

Що повідомила поліція 

За даними Нацполіції, під час спілкування з правоохоронцями чоловік кинув у їхній бік гранати, після чого відкрив вогонь з автоматичної зброї.

Для затримання озброєного чоловіка поліція запровадила спеціальну операцію "Грім". До неї залучили всі необхідні підрозділи. Правоохоронці вживають невідкладних заходів для затримання правопорушника.

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Напади в Україні

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 11 жовтня на Львівщині затримали 47-річного жителя Шептицького. Його підозрюють у замаху на вбивство військовослужбовця ТЦК та насильстві щодо працівника поліції. За даними правоохоронців, чоловік напав на військового з ножем, а під час затримання чинив опір і застосував пневматичний пістолет.

Також Новини.LIVE писали про випадок у Бердичеві Житомирської області, де в гімназії №17 спрацювала навчально-тренувальна граната. За попередніми даними поліції, 11-річна учениця принесла до закладу дві такі гранати. Перебуваючи в укритті під час повітряної тривоги, дівчинка спробувала розібрати одну з них. 

стрілянина поліція граната спецоперація Нацполіція Кропивницький
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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