У Кропивницькому чоловік кинув гранати та відкрив стрілянину

Поліцейські в Кропивницькому. Фото ілюстративне: "Суспільне"

Чоловік відкрив вогонь з автоматичної зброї під час інциденту в Кропивницькому у понеділок, 12 жовтня. Для його затримання поліція Кіровоградщини оголосила спеціальну операцію "Грім" і залучила необхідні підрозділи.

Про інцидент повідомили Національна поліція України та "Суспільне Кропивницький", передає Новини.LIVE.

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Що відомо про вибухи у Кропивницькому

За інформацією кореспондентів "Суспільного", о 17:53 у місті почули вибухи, після чого пролунали ще два. Ще один звук вибуху зафіксували о 18:10. На той час у Кропивницькому не оголошували повітряну тривогу.

Що повідомила поліція

За даними Нацполіції, під час спілкування з правоохоронцями чоловік кинув у їхній бік гранати, після чого відкрив вогонь з автоматичної зброї.

Для затримання озброєного чоловіка поліція запровадила спеціальну операцію "Грім". До неї залучили всі необхідні підрозділи. Правоохоронці вживають невідкладних заходів для затримання правопорушника.

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