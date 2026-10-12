В Кропивницком мужчина бросил гранаты и открыл огонь

Полицейские в Кропивницком. Иллюстративное фото: "Суспільне"

Мужчина открыл огонь из автоматического оружия во время инцидента в Кропивницком в понедельник, 12 октября. Для его задержания полиция Кировоградской области объявила специальную операцию "Гром" и привлекла необходимые подразделения.

Об инциденте сообщили Национальная полиция Украины и "Суспільне Кропивницький", передает Новини.LIVE.

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Что известно о взрывах в Кропивницком

По информации корреспондентов "Суспільного", в 17:53 в городе раздались взрывы, после чего прозвучали еще два. Еще один звук взрыва зафиксировали в 18:10. На тот момент в Кропивницком не объявляли воздушную тревогу.

Что сообщила полиция

По данным Нацполиции, во время общения с правоохранителями мужчина бросил в их сторону гранаты, после чего открыл огонь из автоматического оружия.

Для задержания вооруженного мужчины полиция развернула специальную операцию "Гром". К ней привлекли все необходимые подразделения. Правоохранители принимают неотложные меры для задержания правонарушителя.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 11 октября во Львовской области задержали 47-летнего жителя Шептицкого. Его подозревают в покушении на убийство военнослужащего ТЦК и насилии в отношении сотрудника полиции. По данным правоохранителей, мужчина напал на военного с ножом, а во время задержания оказал сопротивление и применил пневматический пистолет.

Также Новини.LIVE писали о случае в Бердичеве Житомирской области, где в гимназии № 17 сработала учебно-тренировочная граната. По предварительным данным полиции, 11-летняя ученица принесла в учебное заведение две такие гранаты. Находясь в укрытии во время воздушной тревоги, девочка попыталась разобрать одну из них.