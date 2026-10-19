Мужчина с оружием в руках. Фото иллюстративное: Pexels

В Тернополе в воскресенье вечером, 18 октября, около здания одной из школ произошла стрельба. В результате инцидента ранен человек, а полиция выясняет обстоятельства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Тернопіль", которые ссылаются на Патрульную полицию области.

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Что известно о стрельбе возле школы в Тернополе

Согласно информации, которую имеет изделие, стрельба произошла в сквере около 21 школы. После происшествия правоохранители выясняют все детали инцидента.

В то же время местное СМИ "20 минут. Тернополь" пишет, что мужчина, скорее всего, будучи в состоянии опьянения совершил выстрел в несовершеннолетнего прохожего. После случившегося пострадавший доставлен в медучреждение — у него телесные повреждения, а стрелок уже задержан.

"Полицейские в 21.43 получили сообщение, что неизвестный мужчина, вероятно, в нетрезвом состоянии, произвел выстрел в прохожего из, возможно, травматического оружия. Нарушитель выкрикивал и вел себя неадекватно", — рассказала старший инспектор управления патрульной полиции в области Виталия Щупляк.

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Другие инциденты

Как сообщали Новини.LIVE, в Кропивницком 12 октября мужчина во время общения с полицейскими бросил в их сторону гранаты, после чего открыл огонь из автоматического оружия. После этого пот задержали.

Также мы писали, что 5 октября пьяный житель Киева устроил стрельбу с окна многоэтажки. Причину своего поступка он объяснить не смог.