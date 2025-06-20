Норвезьке МЗС підтвердило вибух у резиденції в Ізраїлі

У Тель-Авіві кинули гранату в сад посольства Норвегії
Увечері четверга в місті Герцлія під Тель-Авівом було зафіксовано вибух на території резиденції посла Норвегії в Ізраїлі. У сад посольства кинули гранату.
Про це повідомляє TV2.
У посольство Норвегії в Тель-Авіві жбурнули гранату
Внаслідок інциденту постраждалих немає, а будівлі завдано незначної матеріальної шкоди.
Місцева поліція підтвердила початок розслідування й наразі не розголошує деталей, посилаючись на таємницю слідства. Особа нападника та його мотиви залишаються невідомими.
Керівник відділу комунікацій МЗС Норвегії Тува Богснес повідомила, що відомство перебувало на зв’язку з посольством протягом усього вечора. За її словами, жоден із 14 працівників дипломатичної установи, зокрема й посол Пер Егіл Сельвааг, не постраждав.
Своєю чергою, міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеон Саар у своїй заяві на платформі X рішуче засудив напад. Він наголосив, що спілкувався з норвезьким послом і запевнив, що поліція зробить усе можливе, аби якнайшвидше встановити та притягнути до відповідальності винних.
Відомо, що посольство Норвегії в Ізраїлі було зачинене ще з понеділка через загострення безпекової ситуації, спричинене конфліктом між Ізраїлем та Іраном.
Нагадаємо, нещодавно Іран завдав удару неподалік посольства США в Ізраїлі.
А 13 червня Ізраїль оголосив про закриття всіх посольств в рамках безпекових заходів.
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