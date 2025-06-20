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В Тель-Авиве бросили гранату в сад посольства Норвегии

20 июня 2025 09:31
Анастасия Постоенко - Редактор
Норвежский МИД подтвердил взрыв в резиденции в Израиле
Полиция на месте теракта. Фото: Simen Askjer/TV 2
Анастасия Постоенко - Редактор

Вечером четверга в городе Герцлия под Тель-Авивом был зафиксирован взрыв на территории резиденции посла Норвегии в Израиле. В сад посольства бросили гранату.

Об этом сообщает TV2.

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В результате инцидента пострадавших нет, а зданию нанесен незначительный материальный ущерб.

Местная полиция подтвердила начало расследования и пока не разглашает деталей, ссылаясь на тайну следствия. Личность нападавшего и его мотивы остаются неизвестными.

Руководитель отдела коммуникаций МИД Норвегии Тува Богснес сообщила, что ведомство находилось на связи с посольством в течение всего вечера. По ее словам, ни один из 14 работников дипломатического учреждения, в том числе и посол Пер Эгил Сельвааг, не пострадал.

В свою очередь, министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар в своем заявлении на платформе X решительно осудил нападение. Он отметил, что общался с норвежским послом и заверил, что полиция сделает все возможное, чтобы как можно быстрее установить и привлечь к ответственности виновных.

Известно, что посольство Норвегии в Израиле было закрыто еще с понедельника из-за обострения ситуации с безопасностью, вызванное конфликтом между Израилем и Ираном.

Напомним, недавно Иран нанес удар неподалеку от посольства США в Израиле.

А 13 июня Израиль объявил о закрытии всех посольств в рамках мер безопасности.

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