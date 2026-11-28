Акція протесту у Тбілісі 28 листопада 2026 року. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У суботу, 28 листопада, у Тбілісі відбувається масштабна проєвропейська акція протесту. Вона присвячена другій річниці рішення грузинської влади призупинити переговори про вступ країни до ЄС. Учасники вимагають звільнення політичних в’язнів і проведення нових парламентських виборів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на "Грузия Online".

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Масштабні протести у Грузії 28 листопада 2026 року. Фото: Reuters

Як проходить проєвропейська акція у Тбілісі

Сьогодні, 28 листопада, учасники протесту зібралися у трьох центральних локаціях столиці Грузії — біля Тбіліського державного університету, на площі Орбеліані та біля станції метро "Авлабари". Звідти вони вирушили до площі Свободи, де заплановані протестна акція та виступи.

Демонстранти вийшли на вулиці під гаслами "Грузія без Іванішвілі" та "Грузія — це Європа". Участь у заході беруть активісти, прихильники опозиції та громадяни, які виступають за європейський курс країни.

Протести в Тбілісі. Фото: Reuters

Чому у Грузії тривають протести

Нагадаємо, що 28 листопада 2024 року проросійський прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна призупиняє процес переговорів про вступ до Європейського Союзу до кінця 2028 року. Після цього в країні почалися протести.

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Попри затримання учасників акцій, посилення тиску на протестувальників і законодавчі обмеження, демонстрації не припинилися. За цей час десятки людей затримали та притягнули до відповідальності.

Серед основних вимог протестувальників — звільнення політичних в’язнів і затриманих, проведення нових парламентських виборів, скасування репресивних законів та повернення Грузії до євроатлантичного курсу.

Як Європарламент відреагував на ситуацію у Грузії

26 листопада 2026 року Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо справи грузинського оперного співака Паати Бурчуладзе та політичних в’язнів за режиму "Грузинської мрії". Документ стосується, зокрема, переслідування політичних опонентів і порушень основоположних прав у країні.

За ухвалення резолюції проголосував 441 євродепутат, 47 виступили проти, ще 86 утрималися.

Новини.LIVE інформували, що 15 листопада 2026 року у Празі понад 200 тисяч людей вийшли на протест проти реформи фінансування суспільного телебачення та радіо. Учасники побоюються, що перехід на бюджетне фінансування посилить політичний вплив на медіа та обмежить їхню незалежність. Уряд Андрея Бабіша планує скасувати обов’язковий збір із домогосподарств і скоротити фінансування суспільних мовників на 15%.

Також ми писали, що 14 листопада у Берліні до 1200 молодих людей вийшли на протест проти обов’язкової військової служби та скорочення фінансування освіти й соціальних програм. Під час акції двоє правоохоронців зазнали поранень, а поліція затримала 22 учасників і зафіксувала 13 правопорушень. Протестувальники також звернули увагу на незадовільний стан шкільної інфраструктури та вимагали переглянути підходи до фінансування освітньої сфери.