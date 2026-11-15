Масові протести у Пазі через фінансування суспільних медіа. Фото: Reuters

У столиці Чехії Празі в неділю, 15 листопада, відбулася масштабна акція проти змін у фінансуванні суспільного телебачення та радіо. Організатори заявили, що кількість учасників перевищила 200 тисяч. Люди вимагають від уряду прем'єр-міністра Андрея Бабіша відмовитися від реформи, яка може посилити політичний вплив на мовників.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

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Мітинг на підтримку суспільних ЗМІ у Празі. Фото: Reuters

Масштабний протест у Празі

Мітинг відбувся на Летенській рівнині. За словами організаторів, на акцію прийшло більше людей, ніж на березневий антиурядовий протест, який зібрав понад 200 тисяч учасників. Вони припускають, що нинішня демонстрація може стати найбільшою в країні з часів Оксамитової революції 1989 року.

Протест організував громадський рух "Мільйон миттєвостей за демократію". Його голова Мікулаш Мінар розкритикував дії влади.

"Обраний уряд має право керувати країною, але не має права робити все, що йому заманеться, і руйнувати демократичні інституції", — заявив Мінар.

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На мітинг прийшли студенти, військові та колишні дисиденти. Учасники тримали плакати з написами "Руки геть від медіа" та "Дайте медіа займатися політиками".

Люди беруть участь у мітингу в Празі. Фото: Reuters

Чому чехи виступають проти реформи медіа

Уряд Бабіша хоче скасувати щомісячний збір за телебачення та радіо, який зараз становить 205 чеських крон (близько 9,26 долара) з домогосподарства. Натомість суспільні мовники отримуватимуть гроші безпосередньо з державного бюджету.

Критики побоюються, що це дозволить політикам впливати на роботу журналістів.

Законопроєкт також передбачає скорочення фінансування на 15%. Через це бюджет телебачення фактично повернеться до рівня 2008 року, а радіо — 2005 року.

Документ уже пройшов попереднє голосування в парламенті. Попереду його подальший розгляд.

Сам Бабіш запевняє, що уряд лише виконує обіцянку зменшити фінансове навантаження на громадян.

"Я знаю, що все наше Чеське телебачення є гарантією правди та об'єктивності. Якщо в нас не буде суспільного телебачення і радіо, то, на жаль, ми більше нічому не зможемо вірити", — сказала 72-річна учасниця протесту Мілана Рудольфова.

Акція відбулася напередодні 17 листопада. Цього дня в Чехії вшановують початок Оксамитової революції, яка у 1989 році поклала край комуністичному правлінню.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що уряд Чехії планує змінити систему фінансування суспільного телебачення та радіо з наступного року. Працівники мовників провели одноденний страйк. Через це частину ефірів обмежили. До протестів також долучилися митці та студенти.

Також Новини.LIVE писали про те, що 23 жовтня у Празі відбулася акція проти урядової медіареформи. Біля будівлі Палати депутатів виникла сутичка, коли частина протестувальників спробувала силою потрапити до парламенту. Поліції довелося втрутитися.