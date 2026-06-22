Тисячі чехів вийшли на мітинг на захист суспільного мовлення

Люди на мітингу в Чехії. Фото: REUTERS/Eva Korinkova

Чеське громадське телебачення та радіо з наступного року планують перевести на фінансування з держбюджету, урізавши кошти на 15%. Через цю урядову реформу Андрея Бабіша у Празі спалахнули масштабні тисячні протести, місцеві медійники також готуються до страйку.

Про це повідомляє AP News, передає Новини.LIVE.

У Чехії спалахнули протести через рішення влади щодо суспільного мовлення

У неділю, 21 червня, в центрі Праги відбулася масова акція на підтримку незалежної журналістики. Тисячі мітингувальників прийшли до будівлі чеського громадського телебачення, щоб висловити незгоду з медійною реформою уряду. Цей протест став продовженням нещодавніх маршів у столиці та регіональних центрах країни. Сьогодні, 22 червня, співробітники медіа планують розпочати попереджувальний страйк.

Приводом для невдоволення став затверджений минулого тижня урядовий план. Досі громадське радіо та телебачення працювали користуючись коштами від спеціальних зборів, які платили фізичні особи, домогосподарства та підприємства.

Проте з наступного року фінансувати ці медіа будуть напряму з державного бюджету. При цьому міжнародні медіаорганізації вже розкритикували такий крок. Згідно з новим планом, фінансування мовників уріжуть приблизно на 15% порівняно з поточним роком. При цьому влада не дає жодних гарантій щодо виділення коштів у майбутньому.

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Керівники чеського громадського радіо і телебачення попереджають, що через таку економію їм доведеться звільнити сотні співробітників. Натомість прем'єр-міністр Андрей Бабіш відповів їм, що засобам масової інформації просто потрібно заощаджувати кошти.

Критики реформи переконані, що нові зміни дадуть трипартійному коаліційному уряду законні можливості для контролю над медіа. Ситуацію в Чехії порівнюють із діями популістських урядів колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана в Угорщині та прем'єр-міністра Роберта Фіцо у Словаччині.

"ЗМІ не належать політикам. Вони належать усім нам, і ми не дозволимо, щоб їх у нас вкрали", — сказав головний організатор групи "Мільйон моментів за демократію" Мікулаш Мінарж.

Спроба переформатувати роботу преси відбувається на тлі загального порядку денного коаліції Бабіша. Зокрема, цей політичний курс також включає ухилення країни від підтримки боротьби України проти Росії, а також відхилення від деяких ключових політик ЄС.

Новини.LIVE писали раніше, що у Міністерстві внутрішніх справ Чехії планують внести суттєві правки до законодавства щодо умов перебування іноземців з тимчасовим захистом. Нововведення насамперед торкнуться процедури подачі заявок на отримання гуманітарної допомоги, що безпосередньо вплине на тисячі українських біженців у країні.

Водночас питання міграційної політики та повернення громадян залишається дискусійним і всередині самої України. Так, у суботу 23 травня у Львові біля пам'ятника Тарасові Шевченку пройшла мирна акція протесту, учасники якої висловилися проти активного залучення іноземної робочої сили. Мітингувальники закликали владу переглянути трудову політику, створювати гідні робочі місця для українців та стимулювати повернення наших співвітчизників з-за кордону.