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Главная Новости дня Правительство Бабиша сокращает финансирование чешских общественных СМИ

Правительство Бабиша сокращает финансирование чешских общественных СМИ

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 09:03
Тысячи чехов вышли на митинг в защиту общественного вещания
Люди на митинге в Чехии. Фото: REUTERS/Eva Korinkova

С следующего года чешское общественное телевидение и радио планируется перевести на финансирование из госбюджета, сократив ассигнования на 15 %. Из-за этой правительственной реформы Андрея Бабиша в Праге вспыхнули масштабные протесты с участием тысяч человек, местные журналисты также готовятся к забастовке.

Об этом сообщает AP News, передает Новини.LIVE.

В Чехии вспыхнули протесты из-за решения властей о общественном вещании

В воскресенье, 21 июня, в центре Праги состоялась массовая акция в поддержку независимой журналистики. Тысячи митингующих пришли к зданию чешского общественного телевидения, чтобы выразить несогласие с медийной реформой правительства. Этот протест стал продолжением недавних маршей в столице и региональных центрах страны. Сегодня, 22 июня, сотрудники СМИ планируют начать предупредительную забастовку.

Поводом для недовольства стал утвержденный на прошлой неделе правительственный план. До сих пор общественное радио и телевидение работали за счет средств из специальных сборов, которые платили физические лица, домохозяйства и предприятия.

Однако со следующего года финансировать эти СМИ будут напрямую из государственного бюджета. При этом международные медиаорганизации уже раскритиковали такой шаг. Согласно новому плану, финансирование вещательных компаний сократят примерно на 15% по сравнению с текущим годом. При этом власти не дают никаких гарантий относительно выделения средств в будущем.

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Руководители чешского общественного радио и телевидения предупреждают, что из-за такой экономии им придется уволить сотни сотрудников. В ответ премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что средствам массовой информации просто нужно экономить средства.

Критики реформы убеждены, что новые изменения дадут трехпартийному коалиционному правительству законные возможности для контроля над СМИ. Ситуацию в Чехии сравнивают с действиями популистских правительств бывшего премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии и премьер-министра Роберта Фицо в Словакии.

«СМИ не принадлежат политикам. Они принадлежат всем нам, и мы не позволим, чтобы их у нас украли», — сказал главный организатор группы «Миллион моментов за демократию» Микулаш Минарж.

Попытка переформатировать работу прессы происходит на фоне общей повестки дня коалиции Бабиша. В частности, этот политический курс также включает отказ страны от поддержки борьбы Украины против России, а также отход от некоторых ключевых политик ЕС.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в Министерстве внутренних дел Чехии планируют внести существенные поправки в законодательство об условиях пребывания иностранцев, получивших временную защиту. Нововведения в первую очередь коснутся процедуры подачи заявок на получение гуманитарной помощи, что напрямую повлияет на тысячи украинских беженцев в стране.

В то же время вопрос миграционной политики и возвращения граждан остается дискуссионным и внутри самой Украины. Так, в субботу, 23 мая, во Львове у памятника Тарасу Шевченко прошла мирная акция протеста, участники которой высказались против активного привлечения иностранной рабочей силы. Митингующие призвали власти пересмотреть трудовую политику, создавать достойные рабочие места для украинцев и стимулировать возвращение наших соотечественников из-за рубежа.

митинг журналисты Чехия телевидение
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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