Массовые протесты в Пазе из-за финансирования общественных СМИ. Фото: Reuters

В столице Чехии Праге в воскресенье, 15 ноября, прошла масштабная акция против изменений в финансировании общественного телевидения и радио. Организаторы заявили, что число участников превысило 200 тысяч. Люди требуют от правительства премьер-министра Андрея Бабиша отказаться от реформы, которая может усилить политическое влияние на вещательные компании.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Митинг в поддержку общественных СМИ в Праге. Фото: Reuters

Масштабный протест в Праге

Митинг прошел на Летенской равнине. По словам организаторов, на акцию пришло больше людей, чем на мартовский антиправительственный протест, собравший более 200 тысяч участников. Они предполагают, что нынешняя демонстрация может стать крупнейшей в стране со времен Бархатной революции 1989 года.

Протест организовало общественное движение "Миллион мгновений за демократию". Его председатель Микулаш Минар раскритиковал действия властей.

"Избранное правительство имеет право управлять страной, но не имеет права делать всё, что ему вздумается, и разрушать демократические институты", — заявил Минар.

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На митинг пришли студенты, военные и бывшие диссиденты. Участники держали плакаты с надписями "Руки прочь от СМИ" и "Пусть СМИ занимаются политиками".

Люди участвуют в митинге в Праге. Фото: Reuters

Почему чехи выступают против реформы СМИ

Правительство Бабиша хочет отменить ежемесячный сбор за телевидение и радио, который сейчас составляет 205 чешских крон ( около 9,26 доллара) с домохозяйства. Вместо этого общественные вещатели будут получать деньги напрямую из государственного бюджета.

Критики опасаются, что это позволит политикам влиять на работу журналистов через распределение средств.

Законопроект также предусматривает сокращение финансирования на 15%. Из-за этого бюджет телевидения фактически вернётся к уровню 2008 года, а радио — 2005 года.

Документ уже прошел предварительное голосование в парламенте. Впереди его дальнейшее рассмотрение.

Сам Бабиш уверяет, что правительство лишь выполняет обещание снизить финансовую нагрузку на граждан.

"Я знаю, что все наше Чешское телевидение — это гарантия правды и объективности. Если у нас не будет общественного телевидения и радио, то, к сожалению, мы больше ничему не сможем верить", — сказала 72-летняя участница протеста Милана Рудольфова.

Акция состоялась накануне 17 ноября. В этот день в Чехии отмечают начало «Бархатной революции», которая в 1989 году положила конец коммунистическому правлению.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что правительство Чехии планирует изменить систему финансирования общественного телевидения и радио со следующего года. Сотрудники вещательных компаний провели однодневную забастовку. Из-за этого часть эфиров была ограничена. К протестам также присоединились художники и студенты.

Также Новини.LIVE писали о том, что 23 октября в Праге состоялась акция против правительственной медиареформы. У здания Палаты депутатов произошла стычка, когда часть протестующих попыталась силой проникнуть в парламент. Полиции пришлось вмешаться.