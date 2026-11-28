Акция протеста в Тбилиси 28 ноября 2026 года. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В субботу, 28 ноября, в Тбилиси проходит масштабная проевропейская акция протеста. Она приурочена ко второй годовщине решения грузинских властей приостановить переговоры о вступлении страны в ЕС. Участники требуют освобождения политических заключенных и проведения новых парламентских выборов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Грузия Online".

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Масштабные протесты в Грузии 28 ноября 2026 года. Фото: Reuters

Как проходит проевропейская акция в Тбилиси

Сегодня, 28 ноября, участники протеста собрались в трех центральных точках столицы Грузии — возле Тбилисского государственного университета, на площади Орбелиани и возле станции метро "Авлабари". Оттуда они направились к площади Свободы, где запланированы протестная акция и выступления.

Демонстранты вышли на улицы под лозунгами "Грузия без Иванишвили" и "Грузия — это Европа". В мероприятии принимают участие активисты, сторонники оппозиции и граждане, выступающие за европейский курс страны.

Протесты в Тбилиси. Фото: Reuters

Почему в Грузии продолжаются протесты

Напомним, что 28 ноября 2024 года пророссийский премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна приостанавливает процесс переговоров о вступлении в Европейский Союз до конца 2028 года. После этого в стране начались протесты.

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Несмотря на задержания участников акций, усиление давления на протестующих и законодательные ограничения, демонстрации не прекратились. За это время десятки людей были задержаны и привлечены к ответственности.

Среди основных требований протестующих — освобождение политических заключённых и задержанных, проведение новых парламентских выборов, отмена репрессивных законов и возвращение Грузии к евроатлантическому курсу.

Как Европарламент отреагировал на ситуацию в Грузии

26 ноября 2026 года Европейский парламент принял резолюцию по делу грузинского оперного певца Пааты Бурчуладзе и политических заключённых при режиме "Грузинской мечты". Документ касается, в частности, преследования политических оппонентов и нарушений основных прав в стране.

За принятие резолюции проголосовал 441 евродепутат, 47 выступили против, ещё 86 воздержались.

Новини.LIVE сообщали, что 15 ноября 2026 года в Праге более 200 тысяч человек вышли на протест против реформы финансирования общественного телевидения и радио. Участники опасаются, что переход на бюджетное финансирование усилит политическое влияние на СМИ и ограничит их независимость. Правительство Андрея Бабиша планирует отменить обязательный сбор с домохозяйств и сократить финансирование общественных вещателей на 15%.

Также мы писали, что 14 ноября в Берлине до 1200 молодых людей вышли на протест против обязательной военной службы и сокращения финансирования образования и социальных программ. Во время акции двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, а полиция задержала 22 участника и зафиксировала 13 правонарушений. Протестующие также обратили внимание на неудовлетворительное состояние школьной инфраструктуры и потребовали пересмотреть подходы к финансированию сферы образования.