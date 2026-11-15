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Главная Новости дня В Берлине 1200 человек вышли на протест: есть задержанные

В Берлине 1200 человек вышли на протест: есть задержанные

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15 ноября 2026 09:58
Поколение Z принимает решение: в Берлине прошли протесты с участием 1200 человек Reuters
Протест в Берлине. Фото: Reuters

В Берлине в субботу, 14 ноября, до 1200 молодых людей вышли на протест против обязательной военной службы и сокращения финансирования образования и социальных программ. Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, 22 человека задержаны.

Об этом сообщает Sueddeutsche.de, передает Новини.LIVE.

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Что известно о протестах в Берлине

Полиция сообщает, что во время протестов "Gen Z regelt" ("Поколение Z решает") в Берлине участники акции использовали пиротехнику. Правоохранители зарегистрировали 13 уголовных правонарушений. В частности, речь идет о сопротивлении и нападениях на представителей полиции, а также о нарушении закона об обращении со взрывчатыми веществами.

Участники протеста призвали власти обратить внимание на неудовлетворительное состояние школьной инфраструктуры. Они требуют пересмотреть подходы к финансированию образовательных и социальных программ.

Организаторы акции анонсировали следующий общеевропейский молодежный протест, который должен состояться 20 ноября.

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Протест в Берлине. Фото: Reuters
У Берліні молодь організувала демонстрацію "Gen Z regelt" ("Покоління Z вирішує"), вимагаючи відмовитися від обов’язкової військової служби та збільшити фінансування ремонту й модернізації шкіл.Фото: Reuters
Акция протеста в Берлине. Фото: Reuters
У Берліні відбулася акція протесту, під час якої поранення дістали двоє правоохоронців.Фото: Reuters
Представители полиции. Фото: Reuters

Мы писали, что в субботу 14 ноября во Франции прошли масштабные протесты, а правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. К акции присоединились 106 тысяч протестующих, 24 тысячи из них были в Париже.

Новини.LIVE сообщали, что в среду 11 ноября в центре Дублина также прошла акция. Участники протеста раскритиковали проведение саммита Европейского политического сообщества. Между правоохранителями и протестующими произошли столкновения, нескольких участников задержали.

Германия митинг протесты Берлин школа молодежь
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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