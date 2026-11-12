Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Дублине прошли массовые протесты против саммита Европейского политического сообщества

В Дублине прошли массовые протесты против саммита Европейского политического сообщества

Ua ru
12 ноября 2026 00:13
В Дублине проходят протесты против саммита Европейского политического сообщества Reuters
Протесты в Дублине. Фото: Reuters

В центре Дублина прошли массовые протесты против саммита Европейского политического сообщества. Акцию организовали Ирландское антивоенное движение и кампания солидарности Ирландии с Палестиной. Во время марша произошли столкновения с полицией, нескольких участников задержали.

Об этом сообщает RTE, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Почему в Дублине протестуют против саммита

Организаторы акции раскритиковали проведение саммита, назвав его "эскалацией милитаризма, который делает будущее менее безопасным для всех людей по всей Европе".

В заявлении накануне протеста они также поставили под сомнение повестку дня встречи европейских лидеров.

"Почему эти лидеры не собираются вместе, чтобы обсудить мир и стабильность, прекращение войны в Украине, прекращение геноцида в Газе и санкции против Израиля?" — говорится в заявлении организаторов.

Читайте также:

Как проходит протест в центре Дублина

Ранее полиция перекрыла участникам марша несколько улиц в центре города. После этого колонна протестующих направилась к площади Меррион. Именно там, в Национальной галерее, премьер-министр Ирландии Михал Мартин устраивает ужин для лидеров, участвующих в саммите.

В отдельных районах города произошли столкновения между протестующими и полицией. Несколько участников марша были арестованы.

Накануне комиссар ирландской полиции объявил о "нулевой терпимости" к беспорядкам. В частности, это касается блокирования дорог и объектов критической инфраструктуры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Дублин после переговоров с Владимиром Путиным в Москве. Там они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры продолжались, впоследствии глава государства завершил встречу с американскими представителями.

Также Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский анонсировал встречу "Коалиции желающих" в Берлине на следующей неделе. До этого в Дублине президент провел переговоры с международными партнерами, в ходе которых обсуждались поставки ракет для ПВО, поддержка энергетики, финансовая устойчивость Украины и гарантии безопасности.

протесты Европа Ирландия саммит
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации