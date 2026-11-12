Протесты в Дублине. Фото: Reuters

В центре Дублина прошли массовые протесты против саммита Европейского политического сообщества. Акцию организовали Ирландское антивоенное движение и кампания солидарности Ирландии с Палестиной. Во время марша произошли столкновения с полицией, нескольких участников задержали.

Об этом сообщает RTE, информирует Новини.LIVE.

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Почему в Дублине протестуют против саммита

Организаторы акции раскритиковали проведение саммита, назвав его "эскалацией милитаризма, который делает будущее менее безопасным для всех людей по всей Европе".

В заявлении накануне протеста они также поставили под сомнение повестку дня встречи европейских лидеров.

"Почему эти лидеры не собираются вместе, чтобы обсудить мир и стабильность, прекращение войны в Украине, прекращение геноцида в Газе и санкции против Израиля?" — говорится в заявлении организаторов.

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Как проходит протест в центре Дублина

Ранее полиция перекрыла участникам марша несколько улиц в центре города. После этого колонна протестующих направилась к площади Меррион. Именно там, в Национальной галерее, премьер-министр Ирландии Михал Мартин устраивает ужин для лидеров, участвующих в саммите.

В отдельных районах города произошли столкновения между протестующими и полицией. Несколько участников марша были арестованы.

Накануне комиссар ирландской полиции объявил о "нулевой терпимости" к беспорядкам. В частности, это касается блокирования дорог и объектов критической инфраструктуры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Дублин после переговоров с Владимиром Путиным в Москве. Там они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры продолжались, впоследствии глава государства завершил встречу с американскими представителями.

Также Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский анонсировал встречу "Коалиции желающих" в Берлине на следующей неделе. До этого в Дублине президент провел переговоры с международными партнерами, в ходе которых обсуждались поставки ракет для ПВО, поддержка энергетики, финансовая устойчивость Украины и гарантии безопасности.