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Головна Новини дня У Дубліні відбулися масові протести проти саміту Європейської політичної спільноти

У Дубліні відбулися масові протести проти саміту Європейської політичної спільноти

Ua ru
12 листопада 2026 00:13
У Дубліні протестують проти саміту Європейської політичної спільноти Reuters
Протести у Дубліні. Фото: Reuters

У центрі Дубліна відбулися масові протести проти саміту Європейської політичної спільноти. Акцію організували Ірландський антивоєнний рух та кампанія солідарності Ірландії з Палестиною. Під час маршу сталися сутички з поліцією, кількох учасників затримали.

Про це повідомляє RTE, інформує Новини.LIVE.

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Чому в Дубліні протестують проти саміту

Організатори акції розкритикували проведення саміту, назвавши його "ескалацією мілітаризму, який робить майбутнє менш безпечним для всіх людей по всій Європі".

У заяві напередодні протесту вони також поставили під сумнів порядок денний зустрічі європейських лідерів.

"Чому ці лідери не збираються разом, щоб обговорити мир і стабільність, припинення війни в Україні, припинення геноциду в Газі та санкції проти Ізраїлю?" — йдеться в заяві організаторів.

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Як проходить протест у центрі Дубліна

Раніше поліція перекрила учасникам маршу кілька вулиць у центрі міста. Після цього колона протестувальників попрямувала до площі Мерріон. Саме там у Національній галереї прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін влаштовує вечерю для лідерів, які беруть участь у саміті.

В окремих районах міста сталися сутички між протестувальниками та поліцією. Кількох учасників маршу заарештували.

Напередодні комісар ірландської поліції оголосив про "нульову толерантність" до немирних протестів. Зокрема, це стосується блокування доріг і об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Дубліна після переговорів із Володимиром Путіним у Москві. Там вони зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Переговори тривали, згодом глава держави завершив зустріч із американськими представниками. 

Також Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський анонсував зустріч Коаліції охочих у Берліні наступного тижня. Перед цим у Дубліні президент провів переговори з міжнародними партнерами, під час яких обговорили постачання ракет для ППО, підтримку енергетики, фінансову стійкість України та гарантії безпеки.

протести Європа Ірландія саміт
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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