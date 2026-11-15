Протест в Берліні. Фото: Reuters

У Берліні у суботу, 14 листопада, до 1200 молоді вийшли на протест проти обов'язкової військової служби та скорочення фінансування освіти й соціальних програм. Двоє правоохоронців зазнали поранень, 22 людей затримано.

Про це повідомляє Sueddeutsche.de, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про протести в Берліні

Поліція повідомляє, що під час протестів "Gen Z regelt" ("Покоління Z вирішує") в Берліні учасники акції використовували піротехніку. Правоохоронці зареєстрували 13 кримінальних правопорушень. Зокрема йдеться про опір та напади на представників поліції, а також порушення закону щодо поводження з вибуховими речовинами.

Учасники протесту закликали владу звернути увагу на незадовільний стан шкільної інфраструктури. Вони вимагають переглянути підходи до фінансування освітніх і соціальних програм.

Організатори акції анонсували наступний загальноєвропейський молодіжний протест, він має відбутись 20 листопада.

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Протест в Берліні. Фото: Reuters

Акція протесту в Берліні. Фото: Reuters

Представники поліції. Фото: Reuters

Ми писали, що у суботу, 14 листопада у Франції відбулись масштабні протести, а правоохоронці були вимушені застосувати сльозогінний газ. До акції долучились 106 тисяч протестувальників, 24 тисяч з них були в Парижі.

Новини.LIVE інформували, що у середу, 11 листопада у центрі Дубліна також відбулась акція. Учасники протесту розкритикували проведення саміту Європейської політичної спільноти. Між правоохоронцями та протестувальниками стались сутички, кількох учасників затримали.