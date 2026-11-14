Французькі протестувальники. Фото: Reuters

У суботу, 14 листопада, у Франції відбулися масові акції проти високої вартості життя. За даними Міністерства внутрішніх справ країни, до протестів долучилися 106 тисяч людей, зокрема близько 24 тисяч у Парижі. Під час маршу в столиці поліція застосувала сльозогінний газ, а загалом по країні затримали 121 учасника.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Чого вимагають учасники протестів у Франції

Це вже п'ята субота поспіль, коли французи виходять на вулиці через зростання вартості життя. У Парижі одним маршем пройшли представники руху "жовтих жилетів", профспілок, студенти та правозахисники.

Серед основних вимог учасників — підвищення зарплат і збільшення фінансування освіти. Частина протестувальників також виступила проти законопроєкту, який запроваджує презумпцію правомірності застосування зброї правоохоронцями.

Водночас об'єднання молодіжних профспілок наводить вищі оцінки кількості учасників. За його підрахунками, по всій країні на акції вийшли 200 тисяч людей, із них 100 тисяч — у Парижі.

Читайте також:

Де у Франції сталися сутички з поліцією

Наприкінці маршу в Парижі, який завершився на площі Нації, у правоохоронців кидали різні предмети. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.

Інциденти також зафіксували в інших містах. У Бордо на барикадах підпалили сміттєві баки, а в Нанті правоохоронці теж використали сльозогінний газ. Заворушення відбувалися і в Ліоні.

Станом на 17:00 за місцевим часом Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило про 121 затриманого по всій країні.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 12 листопада в центрі Дубліна відбулися масові протести проти саміту Європейської політичної спільноти. Акцію організували Ірландський антивоєнний рух і кампанія солідарності Ірландії з Палестиною. Під час маршу сталися сутички з поліцією, кількох учасників затримали.

Також Новини.LIVE писали про заворушення 1 листопада у Франкфурті-на-Майні, під час яких постраждали понад 100 поліцейських, а правоохоронці затримали 54 людини. Учасники безладів пошкодили 17 магазинів, п'ять із них розграбували.