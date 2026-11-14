Французские протестующие. Фото: Reuters

В субботу, 14 ноября, во Франции прошли массовые акции протеста против высокой стоимости жизни. По данным Министерства внутренних дел страны, к протестам присоединились 106 тысяч человек, в том числе около 24 тысяч в Париже. Во время марша в столице полиция применила слезоточивый газ, а в целом по стране задержали 121 участника.

Об этом сообщает Le Figaro, передает Новини.LIVE.

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Чего требуют участники протестов во Франции

Это уже пятая суббота подряд, когда французы выходят на улицы из-за роста стоимости жизни. В Париже одним маршем прошли представители движения "желтых жилетов", профсоюзов, студенты и правозащитники.

Среди основных требований участников — повышение зарплат и увеличение финансирования образования. Часть протестующих также выступила против законопроекта, вводящего презумпцию правомерности применения оружия правоохранительными органами.

В то же время объединение молодежных профсоюзов приводит более высокие оценки количества участников. По его подсчетам, по всей стране на акции вышли 200 тысяч человек, из них 100 тысяч — в Париже.

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Где во Франции произошли столкновения с полицией

В конце марша в Париже, завершившегося на площади Нации, в правоохранителей бросали различные предметы. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Инциденты также зафиксировали в других городах. В Бордо на баррикадах подожгли мусорные баки, а в Нанте правоохранители тоже применили слезоточивый газ. Беспорядки происходили и в Лионе.

По состоянию на 17:00 по местному времени Министерство внутренних дел Франции сообщило о 121 задержанном по всей стране.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 12 ноября в центре Дублина прошли массовые протесты против саммита Европейского политического сообщества. Акцию организовали Ирландское антивоенное движение и кампания солидарности Ирландии с Палестиной. Во время марша произошли столкновения с полицией, нескольких участников задержали.

Также Новини.LIVE писали о беспорядках 1 ноября во Франкфурте-на-Майне, в ходе которых пострадали более 100 полицейских, а правоохранители задержали 54 человека. Участники беспорядков повредили 17 магазинов, пять из них разграбили.