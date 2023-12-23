COVID-19 - спостерігає стрімке зростання захворюваності

Захворюваність на COVID-19. Фото: Freepik

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляє, що в період з 20 листопада до 17 грудня 2023 року спостерігалося зростання кількості випадків COVID-19 на 52% порівняно з попереднім місяцем. Було зафіксовано понад 850 тисяч нових інфекцій.

Про це йдеться у повідомленні ВООЗ.

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ВООЗ повідомляє, що попри зростання захворюваності, кількість смертей скоротилася на 8%, хоча було зафіксовано понад 3 тисячі смертей.

На 17 грудня у світі підтверджено понад 772 мільйони випадків зараження та майже 7 мільйонів смертей.

У період з 13 листопада по 10 грудня 2023 року ВООЗ повідомляє про більш ніж 118 000 нових госпіталізацій, пов'язаних з COVID-19, та понад 1600 госпіталізацій до відділень інтенсивної терапії, що є збільшенням на 23% та 51% відповідно в країнах, регулярно що надають дані.

COVID-19 в Україні

Щодо ситуації з коронавірусом в Україні, ВООЗ у травні 2023 року оголосила про завершення пандемії коронавірусу у світі. В Україні у зв'язку з цим було знято обмеження та скасовано карантин.

Крім того, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін згадав про 13 штамів коронавірусу, виявлених у країні.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попереджає про можливе збільшення кількості випадків зараження COVID-19 у Північній півкулі. Це з появою нового штаму коронавірусу, відомого як JN.1.

Також ми повідомляли, що в Україні фіксують пік захворюваності на COVID. Крім того, епідомологічний підйом набирають інші респіраторні захворювання.