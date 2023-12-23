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В мире стремительно растет число заболеваемости на COVID-19

23 декабря 2023 14:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
COVID-19 - наблюдает стремительный рост заболемости
Заболеваемость на COVID-19. Фото: Freepik
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что в период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года наблюдался рост числа случаев COVID-19 на 52% в сравнении с предыдущим месяцем. Было зафиксировано свыше 850 тысяч новых инфекций.

Об этом говорится в сообщении ВОЗ.

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ВОЗ сообщает, что несмотря на рост заболеваемости,  количество смертельных исходов сократилось на 8%, хотя было зафиксировано свыше 3 тысяч смертей.

На 17 декабря в мире подтверждено свыше 772 миллионов случаев заражения и почти 7 миллионов смертей.

В период с 13 ноября по 10 декабря 2023 года ВОЗ сообщает о более чем 118 000 новых госпитализаций, связанных с COVID-19, и более 1600 госпитализаций в отделения интенсивной терапии, что представляет собой увеличение на 23% и 51% соответственно в странах, регулярно предоставляющих данные.

COVID-19 в Украине

Относительно ситуации с коронавирусом в Украине, ВОЗ в мае 2023 года объявила о завершении пандемии коронавируса в мире. В Украине в связи с этим были сняты ограничения и отменен карантин.

Кроме того, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин упомянул о 13 штаммах коронавируса, обнаруженных в стране.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о возможном увеличении числа случаев заражения COVID-19 в Северном полушарии. Это связано с появлением нового штамма коронавируса, известного как JN.1.

Также мы сообщали, что в Украине фиксируют пик заболеваемости COVID. Кроме того, эпидомологический подъем набирают и другие респираторные заболевания.

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