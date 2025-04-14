У Сумах дрон атакував автостоянку, постраждала людина

Влучання дрона у Сумах. Ілюстративне фото: sumypost

Російські війська у понеділок, 14 квітня, завдали удару дроном-камікадзе по Сумах. Влучання зафіксовано по одній з автостоянок міста, постраждала людина.

Про це повідомив виконувач обов'язків мера Артем Кобзар у Telegram.

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"Шановна громадо! Сьогодні зафіксовано влучення БпЛА типу "Шахед" по одній з автостоянок міста", — йдеться у повідомленні.

За словами Кобзаря, станом на зараз інформації про загиблих немає, але відомо про одну постраждалу людину — її передали медикам швидкої допомоги. На місці влучання працюють всі відповідні служби.

Скриншот допису Кобзаря

Нагадаємо, внаслідок вчорашньої ракетної атаки в Сумах загинули 34 людини, 119 — поранені.

Про балістичний удар по місту висловився генсек ООН Антоніу Гутерреш та голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро.