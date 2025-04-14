В Сумах дрон атаковал автостоянку, пострадал человек

Попадание дрона в Сумах. Иллюстративное фото: sumypost

Российские войска в понедельник, 14 апреля, нанесли удар дроном-камикадзе по Сумах. Попадание зафиксировано по одной из автостоянок города, пострадал человек.

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Атака на Сумы 14 апреля

"Уважаемая громада! Сегодня зафиксировано попадание БпЛА типа "Шахед" по одной из автостоянок города", — говорится в сообщении.

По словам Кобзаря, по состоянию на сейчас информации о погибших нет, но известно об одном пострадавшем человеке — его передали медикам скорой помощи. На месте попадания работают все соответствующие службы.

Скриншот поста Кобзаря

Напомним, в результате вчерашней ракетной атаки в Сумах погибли 34 человека, 119 — ранены.

По поводу баллистического удара по городу высказался генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.