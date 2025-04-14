Дим та пожежа внаслідок атаки. Фото: ДСНС/Telegram

У понеділок ввечері, 14 квітня, у Сумах пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни знову атакували місто балістичним озброєнням.

Про вибухи повідомляли місцеві ЗМІ та моніторингові канали.

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Вибухи у Сумах 14 квітня — що відомо

У понеділок, 14 квітня, близько 21:00 у Сумах пролунали потужні вибухи. Згодом у Повітряних силах повідомили, що росіяни знову атакували місто балістичним озброєнням.

"Прихід балістичного озброєння ворога в межах міста Суми", — написали у ПС ЗСУ після вибухів, які чули місцеві мешканці Сум.

Скриншот повідомлення ПС ЗСУ/Telegram

Нагадаємо, що у неділю, 13 квітня, російські загарбники завдали ракетного удару по Сумах — внаслідок чого загинуло 35 мирних жителів. Серед них — 11-річний хлопчик та 17-річний юнак.

Крім того, серед загиблих виявили артистку оркестру театру ім. М. Щепкіна Олену Когут.