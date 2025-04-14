У Сумах пролунали потужні вибухи — деталі
У понеділок ввечері, 14 квітня, у Сумах пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни знову атакували місто балістичним озброєнням.
Про вибухи повідомляли місцеві ЗМІ та моніторингові канали.
Вибухи у Сумах 14 квітня — що відомо
У понеділок, 14 квітня, близько 21:00 у Сумах пролунали потужні вибухи. Згодом у Повітряних силах повідомили, що росіяни знову атакували місто балістичним озброєнням.
"Прихід балістичного озброєння ворога в межах міста Суми", — написали у ПС ЗСУ після вибухів, які чули місцеві мешканці Сум.
Нагадаємо, що у неділю, 13 квітня, російські загарбники завдали ракетного удару по Сумах — внаслідок чого загинуло 35 мирних жителів. Серед них — 11-річний хлопчик та 17-річний юнак.
Крім того, серед загиблих виявили артистку оркестру театру ім. М. Щепкіна Олену Когут.
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