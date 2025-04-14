В Сумах прогремели мощные взрывы — детали
В понедельник вечером, 14 апреля, в Сумах прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне снова атаковали город баллистическим вооружением.
О взрывах сообщали местные СМИ и мониторинговые каналы.
Взрывы в Сумах 14 апреля — что известно
В понедельник, 14 апреля, около 21:00 в Сумах прогремели мощные взрывы. Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что россияне снова атаковали город баллистическим вооружением.
"Приход баллистического вооружения врага в пределах города Сумы",- написали в ВС ВСУ после взрывов, которые слышали местные жители Сум.
Напомним, что в воскресенье, 13 апреля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Сумам — в результате чего погибли 35 мирных жителей. Среди них — 11-летний мальчик и 17-летний юноша.
Кроме того, среди погибших обнаружили артистку оркестра театра им. М. Щепкина Елену Когут.
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