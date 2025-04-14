Дым и пожар в результате атаки. Фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник вечером, 14 апреля, в Сумах прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне снова атаковали город баллистическим вооружением.

О взрывах сообщали местные СМИ и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Сумах 14 апреля — что известно

В понедельник, 14 апреля, около 21:00 в Сумах прогремели мощные взрывы. Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что россияне снова атаковали город баллистическим вооружением.

"Приход баллистического вооружения врага в пределах города Сумы",- написали в ВС ВСУ после взрывов, которые слышали местные жители Сум.

Скриншот сообщения ВС ВСУ/Telegram

Напомним, что в воскресенье, 13 апреля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Сумам — в результате чего погибли 35 мирных жителей. Среди них — 11-летний мальчик и 17-летний юноша.

Кроме того, среди погибших обнаружили артистку оркестра театра им. М. Щепкина Елену Когут.