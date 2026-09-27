У Бангкоку повінь: у місті оголосили надзвичайну ситуацію

Мати з дититною під час повені. Фото: Reuters

У столиці Таїланду Бангкоку після 48 годин сильних дощів оголосили надзвичайну ситуацію через повінь. У місті затопило дороги, а всі 50 районів оголосили зонами дії надзвичайної ситуації. Найбільше від стихії постраждала східна частина столиці.

Про це повідомляє BBC, інформує Новини.LIVE.

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Що відбувається у Бангкоку

Після двох діб сильних дощів у Бангкоку затопило дороги. Мер столиці Чатчарт Сіттіпунт заявив, що найбільше постраждала східна частина міста.

"Дощ продовжує падати, і ми робимо все можливе. Ми намагаємося відкачати воду, але вода в каналах повна... У зоні ризику знаходяться ті, хто живе поблизу каналів. Зараз кожен із них заповнений", — сказав мер.

Наслідки сильних дощів у Таїланді. Фото: Reuters

Мешканцям рекомендують залишатися вдома. Тим, хто проживає поблизу міської мережі каналів, радять перенести речі на верхні поверхи.

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Вода піднялася до рівня талії

Мешканці затоплених районів розповідають про складну ситуацію. 67-річний Сомкід Пхеук-нгам, який живе біля каналу на північ від центральної частини Бангкока, розповів журналістам, що вода продовжує прибувати.

"Вода продовжує надходити. Зараз важко вийти. Вона вже сягає мені талії. Я нікуди не можу піти. Я вже два дні зачиняв свою крамницю", — сказав він.

Мешканці Таїланду йдуть вулицею під час повені. Фото: Reuters

Водночас чоловік зазначив, що рівень води в місті, на його думку, виглядає вищим, ніж під час масштабної повені 2011 року.

Дощі триватимуть і надалі

Екстремальні погодні умови останніх днів перевантажили дренажну систему Бангкока. Через це затоплені дороги спричинили значні проблеми з рухом транспорту.

Люди рятуються від повені у Таїланді. Фото: Reuters

За прогнозом метеорологічної служби Таїланду, сильні дощі триватимуть протягом тижня. Очікується, що зона низького тиску, яка спричинила зливи останніх днів, переміститься в напрямку центральної частини країни.

Внаслідок екстремального природного явища, сотні людей по всьому Таїланду загинули. Водночас про загиблих унаслідок повені в Бангкоку не повідомлялося.

Раніше Новини.LIVE писали, що у МЗС оновили дані про 56 українців, які зникли безвісти в Непалі. Станом на 25 вересня підтверджених загиблих або поранених громадян України не було. Дипломати та правоохоронці продовжували пошуки та процедури ідентифікації зниклих.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після повені в Непалі та Тибеті зниклими безвісти вважали майже 1500 людей. Серед них було близько 800 іноземців, зокрема туристи та паломники. Пошуково-рятувальні роботи ускладнювалися масштабними руйнуваннями та загрозою нових затоплень.