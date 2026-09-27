У Бангкоку повінь: у місті оголосили надзвичайну ситуацію

У столиці Таїланду повінь: у місті оголосили надзвичайну ситуацію
У столиці Таїланду Бангкоку після 48 годин сильних дощів оголосили надзвичайну ситуацію через повінь. У місті затопило дороги, а всі 50 районів оголосили зонами дії надзвичайної ситуації. Найбільше від стихії постраждала східна частина столиці.
Про це повідомляє BBC, інформує Новини.LIVE.
Що відбувається у Бангкоку
Після двох діб сильних дощів у Бангкоку затопило дороги. Мер столиці Чатчарт Сіттіпунт заявив, що найбільше постраждала східна частина міста.
"Дощ продовжує падати, і ми робимо все можливе. Ми намагаємося відкачати воду, але вода в каналах повна... У зоні ризику знаходяться ті, хто живе поблизу каналів. Зараз кожен із них заповнений", — сказав мер.
Мешканцям рекомендують залишатися вдома. Тим, хто проживає поблизу міської мережі каналів, радять перенести речі на верхні поверхи.
Вода піднялася до рівня талії
Мешканці затоплених районів розповідають про складну ситуацію. 67-річний Сомкід Пхеук-нгам, який живе біля каналу на північ від центральної частини Бангкока, розповів журналістам, що вода продовжує прибувати.
"Вода продовжує надходити. Зараз важко вийти. Вона вже сягає мені талії. Я нікуди не можу піти. Я вже два дні зачиняв свою крамницю", — сказав він.
Водночас чоловік зазначив, що рівень води в місті, на його думку, виглядає вищим, ніж під час масштабної повені 2011 року.
Дощі триватимуть і надалі
Екстремальні погодні умови останніх днів перевантажили дренажну систему Бангкока. Через це затоплені дороги спричинили значні проблеми з рухом транспорту.
За прогнозом метеорологічної служби Таїланду, сильні дощі триватимуть протягом тижня. Очікується, що зона низького тиску, яка спричинила зливи останніх днів, переміститься в напрямку центральної частини країни.
Внаслідок екстремального природного явища, сотні людей по всьому Таїланду загинули. Водночас про загиблих унаслідок повені в Бангкоку не повідомлялося.
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