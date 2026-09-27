В Бангкоке наводнение: в городе объявлена чрезвычайная ситуация

Мать с ребенком во время наводнения. Фото: Reuters

В столице Таиланда Бангкоке после 48 часов сильных дождей объявили чрезвычайную ситуацию из-за наводнения. В городе затопило дороги, а все 50 районов объявлены зонами действия чрезвычайной ситуации. Больше всего от стихии пострадала восточная часть столицы.

Об этом сообщает BBC, информирует Новини.LIVE.

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Что происходит в Бангкоке

После двух суток сильных дождей в Бангкоке затопило дороги. Мэр столицы Чатчарт Ситтипунт заявил, что больше всего пострадала восточная часть города.

"Дождь продолжает идти, и мы делаем всё возможное. Мы пытаемся откачать воду, но каналы переполнены... В зоне риска находятся те, кто живёт вблизи каналов. Сейчас каждый из них переполнен", — сказал мэр.

Последствия сильных дождей в Таиланде. Фото: Reuters

Жителям рекомендуют оставаться дома. Тем, кто проживает вблизи городской сети каналов, советуют перенести вещи на верхние этажи.

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Вода поднялась до уровня талии

Жители затопленных районов рассказывают о сложной ситуации. 67-летний Сомкид Пхеук-нгам, который живет возле канала к северу от центральной части Бангкока, рассказал журналистам, что вода продолжает подниматься.

"Вода продолжает поступать. Сейчас трудно выйти. Она уже доходит мне до талии. Я никуда не могу пойти. Я уже два дня не открываю свой магазин", — сказал он.

Жители Таиланда идут по улице во время наводнения. Фото: Reuters

В то же время мужчина отметил, что уровень воды в городе, по его мнению, выше, чем во время масштабного наводнения 2011 года.

Дожди будут продолжаться и в дальнейшем

Экстремальные погодные условия последних дней перегрузили дренажную систему Бангкока. Из-за этого затопленные дороги вызвали значительные проблемы с движением транспорта.

Люди спасаются от наводнения в Таиланде. Фото: Reuters

По прогнозу метеорологической службы Таиланда, сильные дожди продлятся в течение недели. Ожидается, что зона низкого давления, вызвавшая ливни последних дней, сместится в направлении центральной части страны.

В результате экстремального природного явления сотни людей по всему Таиланду погибли. В то же время о погибших в результате наводнения в Бангкоке не сообщалось.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в МИД обновили данные о 56 украинцах, пропавших без вести в Непале. По состоянию на 25 сентября подтвержденных погибших или раненых граждан Украины не было. Дипломаты и правоохранители продолжали поиски и процедуры идентификации пропавших.

Также Новини.LIVE сообщали, что после наводнения в Непале и Тибете без вести пропавшими считались почти 1500 человек. Среди них было около 800 иностранцев, в том числе туристы и паломники. Поисково-спасательные работы затруднялись масштабными разрушениями и угрозой новых затоплений.