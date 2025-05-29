У Ставрополі ліквідували майора РФ Заура Гурцієва

Заур Гурцієв. Фото: росЗМІ

У Ставрополі вбили російського офіцера Заур Гурцієв — майора збройних сил РФ, якого пов’язують із масованими авіаударами по Маріуполю під час облоги міста у 2022 році. Крім того, він займався розробкою високоточного наведення ракет.

Про це стало відомо з росЗМІ.

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У ніч на 29 травня в Ставрополі прогримів вибух, унаслідок якого загинули двоє чоловіків. Один із загиблих — Заур Гурцієв, перший заступник голови адміністрації міста та колишній майор Збройних сил РФ, відомий своєю участю в авіаударах по Маріуполю.

Слідчі дії біля трупа Заура Гурцієва. Фото: росЗМІ

Вибух стався поруч із багатоповерховим будинком на вулиці Чехова, коли Гурцієв та ще один чоловік розпивали спиртне на лавці.

Місце вибуху. Фото: росЗМІ

Голова Ставропольського краю Володимир Владіміров підтвердив смерть чиновника, зазначивши, що розглядаються різні версії інциденту, зокрема і можливість теракту. Російські ЗМІ повідомляють, що спрацювала граната. Хто її привів у дію — поки невідомо.

Заур Гурцієв допомагав винищувати Маріуполь бомбардуваннями

Заур Гурцієв, за інформацією російських ЗМІ був одним із ключових фахівців, які розробляли технології високоточного наведення ракет під час бойових дій у Маріуполі. Його методики, як зазначено, дали змогу завдавати ударів по конкретних цілях, включно з так званою "базою постачання "Азова".

Заур Гурцієв. Фото: росЗМІ

Однак насправді це призвело до масованого знищення міста, під час якого, за підрахунками міжнародних ЗМІ, загинули тисячі людей. Зокрема, авіабомба, яку скинули на Маріупольський драмтеатр, забрала життя сотень цивільних, включно з дітьми.

Гурцієв також обіймав посаду керівника центру бойового управління військово-повітряних сил і ППО однієї з армій РФ. Після участі в бойових діях він був залучений до державної програми, спрямованої на інтеграцію учасників вторгнення в Україну у структури цивільної влади.

Нагадаємо, кілька днів тому в Іспанії вбили колишнього українського політика Андрія Портнова.

Стало відомо, що Портнов за кілька днів до смерті займався переміщенням своїх активів.