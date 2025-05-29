Заур Гурциев. Фото: росСМИ

В Ставрополе убили российского офицера Заур Гурциев — майора вооруженных сил РФ, которого связывают с массированными авиаударами по Мариуполю во время осады города в 2022 году. Кроме того, он занимался разработкой высокоточного наведения ракет.

Об этом стало известно из росСМИ.

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В ночь на 29 мая в Ставрополе прогремел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин. Один из погибших — Заур Гурциев, первый заместитель главы администрации города и бывший майор Вооруженных сил РФ, известный своим участием в авиаударах по Мариуполю.

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Следственные действия возле трупа Заура Гурциева. Фото: росСМИ

Взрыв произошел рядом с многоэтажным домом на улице Чехова, когда Гурциев и еще один человек распивали спиртное на скамейке.

Место взрыва. Фото: росСМИ

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил смерть чиновника, отметив, что рассматриваются различные версии инцидента, в том числе и возможность теракта. Российские СМИ сообщают, что сработала граната. Кто ее привел в действие — пока неизвестно.

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Заур Гурциев помогал истреблять Мариуполь бомбардировками

Заур Гурциев, по информации российских СМИ был одним из ключевых специалистов, которые разрабатывали технологии высокоточного наведения ракет во время боевых действий в Мариуполе. Его методики, как указано, позволили наносить удары по конкретным целям, включая так называемую "базу снабжения "Азова"".

Заур Гурциев. Фото: росСМИ

Однако на самом деле это привело к массированному уничтожению города, во время которого, по подсчетам международных СМИ, погибли тысячи людей. В частности, авиабомба, которую сбросили на Мариупольский драмтеатр, унесла жизни сотен гражданских, включая детей.

Гурциев также занимал должность руководителя центра боевого управления военно-воздушных сил и ПВО одной из армий РФ. После участия в боевых действиях он был привлечен к государственной программе, направленной на интеграцию участников вторжения в Украину в структуры гражданской власти.

Напомним, несколько дней назад в Испании убили бывшего украинского политика Андрея Портнова.

Стало известно, что Портнов за несколько дней до смерти занимался перемещением своих активов.