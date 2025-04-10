Переговори США і РФ — які результати

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У четвер, 10 квітня, в Стамбулі відбулася зустріч делегацій США та Росії, що стала другим раундом консультацій після підписання угоди між державним секретарем США Рубіо та його російським колегою. Цього разу на чолі американської делегації була Соната Коултер, заступниця помічника державного секретаря з питань Росії та Центральної Європи, а російською делегацією керував посол Олександр Дарчієв.

Про це повідомляє Державний департамент США.

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У ході зустрічі сторони продовжили конструктивний діалог, розпочатий під час першої зустрічі 27 лютого. Одним із головних питань стало узгодження аспектів, що стосуються стабільності дипломатичного банкінгу для двосторонніх місій обох країн.

Представники США висловили стурбованість щодо політики Росії, яка забороняє працевлаштування місцевого персоналу, що ускладнює підтримку стабільного штату в посольстві США в Москві.

Заступниця помічника державного секретаря Коултер та посол Дарчієв обговорили можливість проведення наступної зустрічі для подальшого вирішення цих питань. Точну дату, місце та представництво буде визначено пізніше.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що він бачить прогрес у зусиллях зупинити війну та сподівається на швидке досягнення домовленості про припинення бойових дій.

Раніше повідомлялось, що Вашингтон найближчим часом зможе остаточно оцінити шанс на припинення війни проти України та запровадити нові санкції проти РФ.