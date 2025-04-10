Переговоры США и РФ — каковы результаты

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В четверг, 10 апреля, в Стамбуле состоялась встреча делегаций США и России, ставшая вторым раундом консультаций после подписания соглашения между государственным секретарем США Рубио и его российским коллегой. На этот раз во главе американской делегации была Соната Коултер, заместитель помощника государственного секретаря по вопросам России и Центральной Европы, а российской делегацией руководил посол Александр Дарчиев.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

Реклама

Читайте также:

Что известно о результатах переговоров США и РФ

В ходе встречи стороны продолжили конструктивный диалог, начатый во время первой встречи 27 февраля. Одним из главных вопросов стало согласование аспектов, касающихся стабильности дипломатического банкинга для двусторонних миссий обеих стран.

Представители США выразили обеспокоенность относительно политики России, которая запрещает трудоустройство местного персонала, что затрудняет поддержание стабильного штата в посольстве США в Москве.

Заместитель помощника государственного секретаря Коултер и посол Дарчиев обсудили возможность проведения следующей встречи для дальнейшего решения этих вопросов. Точная дата, место и представительство будут определены позже.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что он видит прогресс в усилиях остановить войну и надеется на скорое достижение договоренности о прекращении боевых действий.

Ранее сообщалось, что Вашингтон в ближайшее время сможет окончательно оценить шанс на прекращение войны против Украины и ввести новые санкции против РФ.