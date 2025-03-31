Опозиція закликає бойкотувати товари та послуги компаній, які наближені до Ердогана

Протести в Стамбулі. Фото: Reuters

Турецькі антиурядові протестувальники постійно виходять на вулиці Стамбулу, а головний лідер опозиції закликає їх до щотижневих мітингів. Крім того, опозиція пропонує влаштувати бойкот товарам та послугам компаній, які наближені до Ердогана.

Про це у своєму аналітичному матеріалі повідомляє The Guardian.

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Згідно із закликом лідера опозиційної Республіканської народної партії (CHP) Озгюра Озеля, перш за все треба бойкотувати Doğuş Group, турецький конгломерат, який володіє проурядовим каналом NTV, і який має зв’язки з Ердоганом.

Doğuş Group контролює величезний портфель будівельних компаній, проурядових ЗМІ, енергетичних компаній, нерухомості та дистриб’юторів Volkswagen у Туреччині. Вона є материнською компанією для понад 200 ресторанів і популярних розважальних закладів, включаючи Soho House Istanbul.

Зіркою портфоліо ресторанів є мережа, що належить турецькому шеф-кухарю та ресторатору Нусрету Гьокче, більш відомому як Солт Бае, який використав свій статус інтернет-мема про посипання м’яса сіллю в бізнесі, який бере до 700 фунтів стерлінгів за стейк на своєму лондонському ресторані.

Нусрет Гьокче та голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга

Нагадаємо, 19 березня у Туреччині затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу. Його звинувачують у вимаганні, хабарництві, шахрайстві і махінаціях на торгах.

А 23 березня суд вирішив арештувати його на період, допоки триватиме досудове розслідування.