Протесты в Стамбуле. Фото: Reuters

Турецкие антиправительственные протестующие постоянно выходят на улицы Стамбула, а главный лидер оппозиции призывает их к еженедельным митингам. Кроме того, оппозиция предлагает устроить бойкот товарам и услугам компаний, которые приближены к Эрдогану.

Об этом в своем аналитическом материале сообщает The Guardian.

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Согласно призыву лидера оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Озгюра Озеля, прежде всего надо бойкотировать Doğuş Group, турецкий конгломерат, который владеет проправительственным каналом NTV, и который имеет связи с Эрдоганом.

Doğuş Group контролирует огромный портфель строительных компаний, проправительственных СМИ, энергетических компаний, недвижимости и дистрибьюторов Volkswagen в Турции. Она является материнской компанией для более 200 ресторанов и популярных развлекательных заведений, включая Soho House Istanbul.

Звездой портфолио ресторанов является сеть, принадлежащая турецкому шеф-повару и ресторатору Нусрету Гёкче, более известному как Солт Бае, который использовал свой статус интернет-мема о посыпании мяса солью в бизнесе, который берет до 700 фунтов стерлингов за стейк в своем лондонском ресторане.

Нусрет Гёкче и глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига

Напомним, 19 марта в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его обвиняют в вымогательстве, взяточничестве, мошенничестве и махинациях на торгах.

А 23 марта суд решил арестовать его на период, пока будет продолжаться досудебное расследование.