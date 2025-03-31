Оппозиция призывает бойкотировать товары и услуги компаний, которые приближены к Эрдогану

В Турции оппозиция призывает к бойкоту ресторана звездного повара
Турецкие антиправительственные протестующие постоянно выходят на улицы Стамбула, а главный лидер оппозиции призывает их к еженедельным митингам. Кроме того, оппозиция предлагает устроить бойкот товарам и услугам компаний, которые приближены к Эрдогану.
Об этом в своем аналитическом материале сообщает The Guardian.
Какие планы у протестующих
Согласно призыву лидера оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Озгюра Озеля, прежде всего надо бойкотировать Doğuş Group, турецкий конгломерат, который владеет проправительственным каналом NTV, и который имеет связи с Эрдоганом.
Doğuş Group контролирует огромный портфель строительных компаний, проправительственных СМИ, энергетических компаний, недвижимости и дистрибьюторов Volkswagen в Турции. Она является материнской компанией для более 200 ресторанов и популярных развлекательных заведений, включая Soho House Istanbul.
Звездой портфолио ресторанов является сеть, принадлежащая турецкому шеф-повару и ресторатору Нусрету Гёкче, более известному как Солт Бае, который использовал свой статус интернет-мема о посыпании мяса солью в бизнесе, который берет до 700 фунтов стерлингов за стейк в своем лондонском ресторане.
Напомним, 19 марта в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его обвиняют в вымогательстве, взяточничестве, мошенничестве и махинациях на торгах.
А 23 марта суд решил арестовать его на период, пока будет продолжаться досудебное расследование.
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