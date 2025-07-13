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У США звільняють працівників, що розслідували справи проти Трампа

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 17:51
У США звільняють людей, що вели справи проти Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У США Міністерство юстиції звільнило десятки співробітників, які займалися розслідуванням справ проти Президента Америки Дональда Трампа. Наразі відомо про звільнення понад 30 працівників.

Про це інформує CBS News.

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У США звільняють працівників, що вели справи проти Трампа

За даними CBS News, серед звільнених — понад 20 осіб, залучених у справи про зберігання секретних документів у Трампа і спробах скасувати підсумки виборів 2020 року. Цими справами опікувався колишній спецпрокурор Джек Сміт.

Водночас інший співрозмовник видання зазначив, що було звільнено щонайменше 35 співробітників Міністерства юстиції, які працювали на Сміта в межах двох розслідувань, якими він опікувався. Крім того, ще щонайменше 15 осіб можуть бути звільнені.

Джерела повідомили CBS News, що серед звільнених були помічники юристів, які працювали в офісі Сміта, фінансовий і допоміжний персонал, а також два додаткові прокурори Міністерства юстиції в Північній Кароліні та Флориді.

"Правил більше не існує. Раніше був кордон, був чіткий поділ між Білим домом і Міністерством юстиції, тому що одне не повинно втручатися в роботу іншого. Ця межа тепер безумовно зникла", — сказала одна зі звільнених співробітниць Петті Хартман.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп розіслав низку листів деяким світовим торгівельним партнерам, попереджаючи їх про встановлення тарифів на експорт до США до 50%.

Раніше повідомлялось, що США запровадять додаткові тарифи для країн, які підтримують "антиамериканську" політику БРІКС.

США Дональд Трамп Мін'юст звільнення президент
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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