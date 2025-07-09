Тепер країни БРІКС будуть платити мита у 10% згідно з рішенням президента США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

США запровадять додаткові тарифи для країн, які підтримують "антиамериканську" політику БРІКС. На думку президента США Дональда Трампа, БРІКС був створений, щоб заподіяти шкоду Америці.

Про це Трамп заявив журналістам у Білому домі, повідомляє Telegram-канал Donald Trump українською.

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За словами Трампа, мита для країн цього економічного союзу, який РФ створила ще у 2006 році, щоб протистояти "Великій сімці", тепер підвищаться до 10%.

БРІКС — це угруповання Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Також до організації приєднались Єгипет, Індонезія, ОАЕ, Іран та Ефіопія.

"Вони повинні платити 10%, якщо входять до БРІКС, тому що БРІКС був створений, щоб завдати нам шкоди. БРІКС був створений, щоб змістити наш долар... і позбавити його статусу стандарту. Це нормально, якщо вони хочуть грати в цю гру, але я теж можу грати в цю гру", — заявив Трамп.

Заява американського президента з'явилося через кілька годин після декларації Ріо-де-Жанейро. У тексті цієї декларації немає прямої згадки про США чи Дональда Трампа, але де-факто засуджується політика Вашингтона.

Крім того, у декларації рішуче засуджуються операції українських військових у російському тилу — атаки на мости та залізничну інфраструктуру, "навмисно спрямовані проти мирних жителів Брянської, Курської та Воронезької областей".

Як відзначає Reuters, свою заяву Трамп зробив напередодні нового витка торгової війни між США та іншими країнами. Цього тижня закінчується 90 днів, на які Вашингтон відклав підвищення тарифів. Підвищені тарифи можуть бути запроваджені проти країн, які не уклали із Вашингтоном спеціальні угоди.

Раніше стало відомо, що США пригрозили запровадити 17-відсоткові тарифи на експорт сільськогосподарської продукції ЄС. Термін можливості укласти "угоду" з Трампом закінчується вже сьогодні, 9 липня.

Також стало відомо, що Трамп незадоволений торгівлею автомобілями між США і Японією. Погрожує японцям підвищити мита, якщо країни не укладуть торгівельну угоду.