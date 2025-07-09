Теперь страны БРИКС будут платить пошлины в 10% согласно решению президента США

Трамп ударил пошлинами союзников РФ — сколько они будут платить
США введут дополнительные тарифы для стран, которые поддерживают "антиамериканскую" политику БРИКС. По мнению президента США Дональда Трампа, БРИКС был создан, чтобы причинить вред Америке.
Об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме, сообщает Telegram-канал Donald Trump на украинском.
Сколько теперь будут платить РФ и ее союзники из БРИКС
По словам Трампа, пошлины для стран этого экономического союза, который РФ создала еще в 2006 году, чтобы противостоять "Большой семерке", теперь повысятся до 10%.
БРИКС — это группировка Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Также к организации присоединились Египет, Индонезия, ОАЭ, Иран и Эфиопия.
"Они должны платить 10%, если входят в БРИКС, потому что БРИКС был создан, чтобы нанести нам вред. БРИКС был создан, чтобы сместить наш доллар... и лишить его статуса стандарта. Это нормально, если они хотят играть в эту игру, но я тоже могу играть в эту игру", — заявил Трамп.
Заявление американского президента появилось через несколько часов после декларации Рио-де-Жанейро. В тексте этой декларации нет прямого упоминания о США или Дональде Трампе, но де-факто осуждается политика Вашингтона.
Кроме того, в декларации решительно осуждаются операции украинских военных в российском тылу — атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, "намеренно направленные против мирных жителей Брянской, Курской и Воронежской областей".
Как отмечает Reuters, свое заявление Трамп сделал накануне нового витка торговой войны между США и другими странами. На этой неделе истекает 90 дней, на которые Вашингтон отложил повышение тарифов. Повышенные тарифы могут быть введены против стран, которые не заключили с Вашингтоном специальные соглашения.
Ранее стало известно, что США пригрозили ввести 17-процентные тарифы на экспорт сельскохозяйственной продукции ЕС. Срок возможности заключить "сделку" с Трампом истекает уже сегодня, 9 июля.
Также стало известно, что Трамп недоволен торговлей автомобилями между США и Японией. Угрожает японцам повысить пошлины, если страны не заключат торговое соглашение.
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