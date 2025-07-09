Теперь страны БРИКС будут платить пошлины в 10% согласно решению президента США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

США введут дополнительные тарифы для стран, которые поддерживают "антиамериканскую" политику БРИКС. По мнению президента США Дональда Трампа, БРИКС был создан, чтобы причинить вред Америке.

Об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме, сообщает Telegram-канал Donald Trump на украинском.

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По словам Трампа, пошлины для стран этого экономического союза, который РФ создала еще в 2006 году, чтобы противостоять "Большой семерке", теперь повысятся до 10%.

БРИКС — это группировка Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Также к организации присоединились Египет, Индонезия, ОАЭ, Иран и Эфиопия.

"Они должны платить 10%, если входят в БРИКС, потому что БРИКС был создан, чтобы нанести нам вред. БРИКС был создан, чтобы сместить наш доллар... и лишить его статуса стандарта. Это нормально, если они хотят играть в эту игру, но я тоже могу играть в эту игру", — заявил Трамп.

Заявление американского президента появилось через несколько часов после декларации Рио-де-Жанейро. В тексте этой декларации нет прямого упоминания о США или Дональде Трампе, но де-факто осуждается политика Вашингтона.

Кроме того, в декларации решительно осуждаются операции украинских военных в российском тылу — атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, "намеренно направленные против мирных жителей Брянской, Курской и Воронежской областей".

Как отмечает Reuters, свое заявление Трамп сделал накануне нового витка торговой войны между США и другими странами. На этой неделе истекает 90 дней, на которые Вашингтон отложил повышение тарифов. Повышенные тарифы могут быть введены против стран, которые не заключили с Вашингтоном специальные соглашения.

Ранее стало известно, что США пригрозили ввести 17-процентные тарифы на экспорт сельскохозяйственной продукции ЕС. Срок возможности заключить "сделку" с Трампом истекает уже сегодня, 9 июля.

Также стало известно, что Трамп недоволен торговлей автомобилями между США и Японией. Угрожает японцам повысить пошлины, если страны не заключат торговое соглашение.