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Головна Новини дня США вимагають від ЄС "угоди" — грозяться 17% митом на продукти

США вимагають від ЄС "угоди" — грозяться 17% митом на продукти

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 02:59
Трамп вимагає торгівельну угоду від ЄС, або 9 липня запровадить підвищені мита
Жінка вибирає продукти в магазині. Ілюстративне фото: pexels.com

США пригрозили запровадити 17-відсоткові тарифи на експорт сільськогосподарської продукції ЄС у відповідь на свій торгівельний конфлікт з Брюсселем. Термін можливості укласти "угоду" з Трампом закінчується вже 9 липня.

Про це у своєму аналітичному матеріалі повідомляє Finansial Times.

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На що сподіваються у ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що сподівається на принципову угоду, яка дозволить сторонам продовжувати переговори до досягнення остаточної угоди. 

Однак Вашингтон наполягає на тому, щоб країни уклали обов'язкові угоди до крайнього терміну, встановленого Трампом. 

Мароша Шефчовича, комісара ЄС з питань торгівлі, попередили про запропоновані 17-відсоткові мита на сільськогосподарську продукцію під час зустрічей у Вашингтоні. Посли 27 країн-членів були поінформовані про це попередження.

Вартість експорту агропродовольчої продукції ЄС до США, включаючи такі продукти, як вино, минулого року склала 48 мільярдів євро. 

Шефчович неодноразово характеризував зміну правил ЄС на потреби США як "червону лінію". Однак ЄС також проводить дерегуляцію, послаблюючи деякі екологічні закони.

Чи хочуть країни ЄС угоди із США

Як зазначає Finansial Times, країни ЄС розділені між тими, хто погоджується на деякі вищі тарифи в обмін на певний період визначеності, та тими, хто бажає у відповідь здійснити тиск на США, щоб ті пішли на компроміс.

Наприклад, Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, найбільшої та найбільш експортно-залежної економіки ЄС, наполягає на тому, щоб комісія, яка відповідає за торговельну політику, погодилася на швидку угоду. Він прагне звільнення від секторальних тарифів Трампа у розмірі 25% на транспортні засоби та 50% на сталь.

Однак, за словами двох осіб, обізнаних з перебігом зустрічі, кілька послів втрутилися у п'ятничну зустріч, щоб наполягати на рішучіших діях проти Вашингтона. 

Двоє дипломатів ЄС заявили, що їм повідомили, що США намітили три сценарії на 9 липня: країни, які досягли "принципової угоди", збережуть 10-відсоткові тарифи з можливим подальшим зниженням тарифів на пізнішому етапі; для країн, які не зможуть досягти такої угоди, тарифи повернуться до рівня, оголошеного у квітні, доки не буде укладено угоду; вищі тарифи будуть застосовані до країн, які, на думку США, не ведуть переговори добросовісно.

У той час як ЄС готується до можливих заходів у відповідь на мита США на свою продукцію, держави-члени вже схвалили контрмита на 21 млрд євро річного експорту США з 14 липня. Комісія готує пакет на суму 95 млрд євро, зокрема на літаки та харчові продукти.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що глава Мінфіну Франції Ерік Ломбард закликав Вашингтон продовжити торговельні переговори між ЄС і США навіть після 9 липня, щоб досягти більш вигідної угоди.

Раніше повідомлялось, що на думку Трампа торгівля автомобілями між США і Японією є несправедливою. Погрожує японцям підвищити мита, якщо країни не укладуть торгівельну угоду.

Європейський союз США торгівля політики економіка угода
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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