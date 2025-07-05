Трамп требует торговое соглашение от ЕС, или 9 июля введет повышенные пошлины

Женщина выбирает продукты в магазине. Иллюстративное фото: pexels.com

США пригрозили ввести 17-процентные тарифы на экспорт сельскохозяйственной продукции ЕС в ответ на свой торговый конфликт с Брюсселем. Срок возможности заключить "сделку" с Трампом истекает уже 9 июля.

Об этом в своем аналитическом материале сообщает Finansial Times.

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На что надеются в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что надеется на принципиальное соглашение, которое позволит сторонам продолжать переговоры до достижения окончательного соглашения.

Однако Вашингтон настаивает на том, чтобы страны заключили обязательные соглашения до крайнего срока, установленного Трампом.

Мароша Шефчовича, комиссара ЕС по вопросам торговли, предупредили о предложенных 17-процентных пошлинах на сельскохозяйственную продукцию во время встреч в Вашингтоне. Послы 27 стран-членов были проинформированы об этом предупреждении.

Стоимость экспорта агропродовольственной продукции ЕС в США, включая такие продукты, как вино, в прошлом году составила 48 миллиардов евро.

Шефчович неоднократно характеризовал изменение правил ЕС на нужды США как "красную линию". Однако ЕС также проводит дерегуляцию, ослабляя некоторые экологические законы.

Хотят ли страны ЕС соглашения с США

Как отмечает Finansial Times, страны ЕС разделены между теми, кто соглашается на некоторые высокие тарифы в обмен на определенный период определенности, и теми, кто желает в ответ оказать давление на США, чтобы те пошли на компромисс.

Например, Фридрих Мерц, канцлер Германии, крупнейшей и наиболее экспортно-зависимой экономики ЕС, настаивает на том, чтобы комиссия, отвечающая за торговую политику, согласилась на быстрое соглашение. Он стремится освобождения от секторальных тарифов Трампа в размере 25% на транспортные средства и 50% на сталь.

Однако, по словам двух человек, знакомых с ходом встречи, несколько послов вмешались в пятничную встречу, чтобы настаивать на более решительных действиях против Вашингтона.

Двое дипломатов ЕС заявили, что им сообщили, что США наметили три сценария на 9 июля: страны, достигшие "принципиального соглашения", сохранят 10-процентные тарифы с возможным дальнейшим снижением тарифов на более позднем этапе; для стран, которые не смогут достичь такого соглашения, тарифы вернутся к уровню, объявленному в апреле, пока не будет заключено соглашение; более высокие тарифы будут применены к странам, которые, по мнению США, не ведут переговоры добросовестно.

В то время как ЕС готовится к возможным ответным мерам на пошлины США на свою продукцию, государства-члены уже одобрили контрпошлины на 21 млрд евро годового экспорта США с 14 июля. Комиссия готовит пакет на сумму 95 млрд евро, в частности на самолеты и пищевые продукты.

Напомним, недавно стало известно, что глава Минфина Франции Эрик Ломбард призвал Вашингтон продолжить торговые переговоры между ЕС и США даже после 9 июля, чтобы достичь более выгодного соглашения.

Ранее сообщалось, что по мнению Трампа торговля автомобилями между США и Японией является несправедливой. Угрожает японцам повысить пошлины, если страны не заключат торговое соглашение.