В США увольняют людей, которые вели дела против Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В США Министерство юстиции уволило десятки сотрудников, которые занимались расследованием дел против Президента Америки Дональда Трампа. Сейчас известно об увольнении более 30 работников.

Об этом информирует CBS News.

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По данным CBS News, среди уволенных — более 20 человек, вовлеченных в дела о хранении секретных документов у Трампа и попытках отменить итоги выборов 2020 года. Этими делами занимался бывший спецпрокурор Джек Смит.

В то же время другой собеседник издания отметил, что были уволены по меньшей мере 35 сотрудников Министерства юстиции, которые работали на Смита в рамках двух расследований, которыми он занимался. Кроме того, еще по меньшей мере 15 человек могут быть уволены.

Источники сообщили CBS News, что среди уволенных были помощники юристов, которые работали в офисе Смита, финансовый и вспомогательный персонал, а также два дополнительных прокурора Министерства юстиции в Северной Каролине и Флориде.

"Правил больше не существует. Раньше была граница, было четкое разделение между Белым домом и Министерством юстиции, потому что одно не должно вмешиваться в работу другого. Эта граница теперь определенно исчезла", — сказала одна из уволенных сотрудниц Пэтти Хартман.

Напомним, что недавно Трамп разослал ряд писем некоторым мировым торговым партнерам, предупреждая их об установлении тарифов на экспорт в США до 50%.

Ранее сообщалось, что США введут дополнительные тарифы для стран, которые поддерживают "антиамериканскую" политику БРИКС.