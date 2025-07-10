Відповідно до тарифних листів Трампа деякі країни будуть платити від 30 до 50% мит

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент Дональд Трамп сьогодні розіслав низку листів деяким світовим торгівельним партнерам, попереджаючи їх про встановлення тарифів на експорт до Сполучених Штатів до 50%. Він виділив, зокрема, Бразилію через звинувачення проти її правого колишнього президента Жаїра Болсонару, заявивши, що країна "не була до нас доброю. Зовсім не доброю".

Про це інформує CNN.

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Серед інших одержувачів тарифних листів є Філіппіни, Шрі-Ланка, Молдова, Бруней, Алжир, Лівія та Ірак, де ставки на товари, які вони постачають до Сполучених Штатів, сягали 30%. Нові тарифи набувають чинності 1 серпня, після завершення переговорів.

Ставки, які, за словами Трампа, будуть запроваджені на товари зі Шрі-Ланки, Молдови, Іраку та Лівії, були нижчими за ті, що він оголосив на початку квітня. Ставки на товари з Філіппін та Брунею були вищими порівняно з квітневими рівнями. Тим часом ставка на товари з Алжиру залишилася такою ж (30%), як і у квітні.

У листах Трамп написав, що його особливо непокоїть торгівельний дефіцит, який Сполучені Штати мають з іншими країнами, а це означає, що Америка купує звідти більше товарів порівняно з обсягом експорту американських компаній до цих країн. Трамп також заявив, що тарифи будуть встановлені у відповідь на інші політики, які, на його думку, перешкоджають продажу американських товарів за кордон.

CNN зазначає, що цього тижня Трамп надіслав главам держав 22 листи щодо тарифних ставок, і їх ще може бути більше.

Раніше повідомлялось, що США запровадять додаткові тарифи для країн, які підтримують "антиамериканську" політику БРІКС. На думку Трампа, БРІКС був створений, щоб заподіяти шкоду Америці.

Також повідомлялось, що США пригрозили запровадити 17-відсоткові тарифи на експорт продукції ЄС. Термін можливості укласти "угоду" з Трампом закінчується 9 липня.