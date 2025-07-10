Согласно тарифным письмам Трампа некоторые страны будут платить от 30 до 50% пошлин

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент Дональд Трамп сегодня разослал ряд писем некоторым мировым торговым партнерам, предупреждая их об установлении тарифов на экспорт в Соединенные Штаты до 50%. Он выделил, в частности, Бразилию из-за обвинений против ее правого бывшего президента Жаира Болсонару, заявив, что страна "не была к нам доброй. Совсем не доброй".

Об этом информирует CNN.

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Среди других получателей тарифных писем есть Филиппины, Шри-Ланка, Молдова, Бруней, Алжир, Ливия и Ирак, где ставки на товары, которые они поставляют в Соединенные Штаты, достигали 30%. Новые тарифы вступают в силу 1 августа, после завершения переговоров.

Ставки, которые, по словам Трампа, будут введены на товары из Шри-Ланки, Молдовы, Ирака и Ливии, были ниже тех, что он объявил в начале апреля. Ставки на товары из Филиппин и Брунея были выше по сравнению с апрельскими уровнями. Между тем ставка на товары из Алжира осталась такой же (30%), как и в апреле.

В письмах Трамп написал, что его особенно беспокоит торговый дефицит, который Соединенные Штаты имеют с другими странами, а это означает, что Америка покупает оттуда больше товаров по сравнению с объемом экспорта американских компаний в эти страны. Трамп также заявил, что тарифы будут установлены в ответ на другие политики, которые, по его мнению, препятствуют продаже американских товаров за границу.

CNN отмечает, что на этой неделе Трамп направил главам государств 22 письма по тарифным ставкам, и их еще может быть больше.

Ранее сообщалось, что США введут дополнительные тарифы для стран, которые поддерживают "антиамериканскую" политику БРИКС. По мнению Трампа, БРИКС был создан, чтобы причинить вред Америке.

Также сообщалось, что США пригрозили ввести 17-процентные тарифы на экспорт продукции ЕС. Срок возможности заключить "сделку" с Трампом заканчивается 9 июля.