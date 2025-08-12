Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У США зіткнулися літаки з пасажирами на борту — що відомо

У США зіткнулися літаки з пасажирами на борту — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 08:07
Аварія літака в Каліспеллі — в аеропорту виникла пожежа
Пожежа в аеропорту. Фото: Scott Carpenter/TMX/via REUTERS

У США в аеропорту міста Каліспелл сталася серйозна аварія за участі невеликого літака. На його борту перебували четверо іноземних громадян.

Про це повідомляє KBZK.

Реклама
Читайте також:

Літак невдало пішов на посадку

Під час заходу на посадку пілот втратив керування, внаслідок чого повітряне судно впало на злітно-посадкову смугу, різко відхилилося від курсу та врізалося в кілька припаркованих літаків.

Від сили удару спалахнуло одразу кілька повітряних суден, а полум’я швидко перекинулося на трав’яну ділянку поблизу смуги.

За даними начальника пожежної охорони Каліспелла Джея Хагена, двоє пасажирів отримали незначні травми, ще двоє не постраждали. Усі четверо людей, які перебували на борту літака, вижили. Пожежники локалізували загоряння та запобігли поширенню вогню.

Нагадаємо, наприкінці липня в Італії сталася авіакатастрофа легкого літака — є загиблі. 

Також у липні в Росії розбився пасажирський літак із людьми на борту. 

США літак аеропорти аварія зіткнення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації