Аварія літака в Каліспеллі — в аеропорту виникла пожежа

Пожежа в аеропорту. Фото: Scott Carpenter/TMX/via REUTERS

У США в аеропорту міста Каліспелл сталася серйозна аварія за участі невеликого літака. На його борту перебували четверо іноземних громадян.

Про це повідомляє KBZK.

Літак невдало пішов на посадку

Під час заходу на посадку пілот втратив керування, внаслідок чого повітряне судно впало на злітно-посадкову смугу, різко відхилилося від курсу та врізалося в кілька припаркованих літаків.

Від сили удару спалахнуло одразу кілька повітряних суден, а полум’я швидко перекинулося на трав’яну ділянку поблизу смуги.

Two small planes have collided on the runway at Kalispell Airport, Montana, sparking a huge fireball.



Four people survived, with two treated for minor injuries. No one was on the second aircraft.



FAA are investigating.#Montana #PlaneCrash pic.twitter.com/dRYPDemsoN — BPI News (@BPINewsOrg) August 11, 2025

За даними начальника пожежної охорони Каліспелла Джея Хагена, двоє пасажирів отримали незначні травми, ще двоє не постраждали. Усі четверо людей, які перебували на борту літака, вижили. Пожежники локалізували загоряння та запобігли поширенню вогню.

